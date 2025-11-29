我是廣告 請繼續往下閱讀

下禮拜正式進入2025年最後一個月，不少人都開始規劃2026年的行事曆，像是要出國旅遊也都會及早安排，不過今（28）日在社群平台突然出現大量網友發文，要求大家2026年11月28日不要安排任何出國行程，要在行事曆上標記這天要空下來，這才發現原來明年的今天，是四年一次的「九合一大選」，各縣市首長又要靠民意來選出，讓許多人嚇到表示：「前幾天還在看那週的機票！根本不知道是投票日」、「完全不知道那天是投票日.....已經標記起來了！」今天一早開始至下午，有許多網友在社群平台「Threads」貼文指出、「九合一選舉倒數一年！明年的今天就是投票日，請不要在這天出國去玩，落實台灣民主，一起來選出優秀的縣市長執政」。貼文曝光後，不少網友紛紛回應「慘了，我已經訂好機票了啦，不知道可不可以取消，根本不知道明年11/28投票」、、「謝謝提醒！這天我們也不會舉辦任何活動」、「昨天剛好還在想何時是投票日，今天就滑到這篇，已經記起來了」。過去從2014年以來，九合一選舉都是在11月底的週六舉行，，選舉項目包括縣市首長、縣市議員、鄉鎮市各級代表、區長、村里長等，一共有9種選舉會在同天進行投票。，有些人甚至已經都訂好機票準備跟家人出國遊玩。根據公職人員選舉罷免法第三張寫明，而這次將選出的公職人員包括「直轄市長」、「直轄市議員」、「縣市長」、「縣市議員」、「鄉鎮市長」、「鄉鎮市民代表」、「直轄市原住民區長」、「直轄市原住民區民代表」、「村里長」等9大類別，以下是2026九合一選舉的重要日程表：📍2026年8月20日（四）：發布選舉公告📍2026年10月23日（五）：候選人抽籤決定號次📍2026年11月12日（四）：公告直轄市長選舉候選人名單📍2026年11月17日（二）：公告直轄市議員、縣市長、縣市議員選舉候選人名單📍2026年11月24日（二）以前：公告選舉人人數📍2026年12月4日（五）：公告當選人名單