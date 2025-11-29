我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃鴻升（如圖）過去也曾抱著峮峮愛犬合照。（翻攝自黃鴻升IG@aes_alien）

▲黃鴻升（如圖）過去也有和峮峮照片中同款的白墨鏡。（圖／翻攝自黃鴻升IG@aes_alien）

已故藝人小鬼黃鴻升於11月28日迎來42歲冥誕，他已離開大家5年，溫暖的形象仍深深烙印在親友與粉絲心中，大家以各自的方式紀念著這位重要的朋友。黃鴻升生前的女友峮峮，在28日當天在IG限時動態發布了一則動態。雖然畫面中沒有留下任何文字言語，但她選擇的配樂與照片中的細節，卻流露出濃濃的思念之情。在該張照片裡，峮峮抱著愛犬，臉上戴著一副搶眼的白色框墨鏡。眼尖的粉絲立刻聯想到，這款墨鏡正是小鬼生前非常喜愛的款式，經常出現在他的許多照片中；而小鬼過去也曾留下抱著這隻狗狗的溫馨合影。峮峮的限時動態搭配了盧廣仲的歌曲，歌詞中唱道：「誰要時間奔走？只能照耀，再不能觸碰」、「最遙遠的我們，別回頭，往幸福一直走」。這些關於時光流逝、無法觸及卻依然存在的愛，以及隔空祝福的字句，讓粉絲解讀為是她對遠方愛人最深切的寄語。除了峮峮的低調傳情，小鬼的摯友們也沒忘記這個日子。KID在露營時號召身邊好友與線上的粉絲們，一起大合唱小鬼的經典代表作〈地球上最浪漫的一首歌〉，以歌聲傳遞想念。而小鬼的人生摯友許瑋甯，剛好選在這一天舉辦婚禮。她感性地表示，這一切都是冥冥之中的安排，並透露當初在協調婚宴場地時，恰巧就空出了這一天。她相信這份巧合並非偶然，認為這位老友一定也以他的方式，到場參與了她人生重要的一刻。