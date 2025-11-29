我是廣告 請繼續往下閱讀

▲MAMA官方問卷詢問觀眾國籍，選項中把台灣、香港從中國分割開來掀起熱議。（圖／翻攝自surveys.kr）

韓國演藝圈年度盛事「2025年MAMA頒獎典禮」昨、今（29）兩日在香港啟德體育園區舉行，活動結束後，官方在現場提供了QR CODE問卷，沒想到其中詢問觀眾「國籍」的問題，卻掀起了中國網友怒火，因為國家選項中有著「台灣」、「香港」，讓小粉紅們氣得罵「回韓國辦，別來中國了。」MAMA第一天的活動結束後，現場大螢幕上顯示了問卷QR CODE，填完基本資料後，第三題詢問了：「請問您的國籍屬於以下哪一項？」選項中有著「香港」、「中國」、「台灣」、「日本」等國家，而MAMA官方將「香港、台灣」從中國選項中拆開的行為，引起了許多怒火。許多中國網友紛紛在微博痛罵MAMA主辦，認為那是分裂國家的行為，「才要誇CJ主辦捐很多錢給香港，馬上大牌了」、「以後滾回韓國辦吧」、「韓國人什麼時候能意識到這些地方都是中國的」、「故意在中國做一些分裂的事」；不過也有部分理智網友出面說話，「在全世界都是這樣認同的，別敏感上了。」相隔七年重返香港舉辦的「2025 MAMA頒獎典禮」，卻在活動登場前夕遇上重大災難，因香港大埔宏福苑發生嚴重火警，造成慘重傷亡，主辦單位雖未宣布取消典禮，但緊急調整流程規劃，將活動主題改為「支持香港」。今年典禮全面取消紅毯儀式，並增設默哀環節，整體氛圍走向低調肅穆，主辦方表示：「我們相信音樂具有療癒與凝聚人心的力量，因此本屆典禮將以傳遞支持與希望為核心，而非著重華麗演出，所有舞台與流程都將以最謹慎、最尊重的態度進行安排。」大埔宏福苑於26日發生大規模火災，7棟住宅樓同時陷入火海，目前已造成128人死亡、76人受傷，其中包含一名殉職消防員，另有多人仍下落不明。起火原因仍待釐清，這起意外也被列為香港近63年來最嚴重的火災事故之一。