好市多黑五購物節人山人海擠不進去？全聯福利中心週末也有驚喜買一送一優惠，五款商品都下殺半價，其中農心Q拉麵一袋5入只要48元，相當每包麵不用10元，必買還有「芬達橘子汽水」、「無糖雪碧汽水」600ml，平均單瓶都只要14元，還有早餐必備的超級穀食烤堅果、妙管家洗衣粉也都有買一送一優惠。
全聯週末限定買一送一優惠
全聯官方LINE好友今明兩天「29日、30日」共推出4款商品買一送一優惠，包括「農心 Q拉麵 5入／袋」、「超級穀物 海鹽濃可可／輕烘焙烤堅果」、「芬達橘子汽水600ml」、「無糖雪碧汽水600ml」、「妙管家洗衣粉 活氧／強效」。購入買一送一商品，需要刷LINE折價券條碼才能享優惠，不過消費者也可出示以下圖片給櫃檯人員刷條碼即可。
此外，全聯週末兩天（29日、30日）還有週末買菜日優惠，包括韓式魚板特價55元、北海道乳酪蛋糕特價68元。
錯過好市多黑五沒關係！「Cyber Monday 超級網購星期一」來了
好市多即將推出「Cyber Monday 超級網購星期一」檔期，橫跨10天、超過300件商品下殺，從熱門 3C、大家電、保暖服飾到健身補給通通有。
本次Cyber Monday最大亮點之一，就是黑鑽會員可提前3天開搶。11月28日起至30日，黑鑽會員可以多一次優惠券代碼使用機會，單筆滿8800元就折800元，比一般會員早一步搶到熱門品項。到了12月1日「網購星期一」當天，全體會員也能享有相同滿額折抵。
資料來源：全聯、好市多
