▲中鋼公司114年10月份併稅前淨損為新台幣3.0774億元，預估亞洲鋼廠仍面臨需求端疲軟，行情略微走滑挑戰，整體國際鋼價呈現弱中帶穩之態勢。(資料照／記者黃守作攝)

中鋼公司公佈今(114)年10月自結營收統計，該公司自行結算今(114)年1月至10月份之合併營業收入，累積稅前淨損新台幣49億8,765萬元，與去(113)年同期稅前淨利新台幣37億4849億元，相差高達87億元、差異233%，而今(114)年10月自結營收稅前淨損新台幣3億元，預估亞洲鋼廠仍面臨需求端疲軟，行情略微走滑挑戰，整體國際鋼價呈現弱中帶穩態勢。中鋼公司董事長黃建智表示，中鋼10月併稅前淨損為3.0774億元，比9月9.8060億元減少，月增近70%，主要是鋼鐵業單位毛利較上月增加，致營業損失減少，另外，礦業投資獲配股利增加，致業外收入增加。黃建智說，由於IMF預估今、明年全球GDP成長率分別為3.2%與3.1%，經濟增速略為放緩，而美國聯準會降息與否，牽動當地經濟動能，歐洲經濟復甦緩慢，中國出口承壓與房地產調整壓力續存，至於我國在半導體與AI硬體製造業維持優勢，主計總處預估今年我國經濟成長率可望超過5.5%，但傳統產業持續受終端需求不振，以及供應鏈風險增加衝擊所致，經營環境的挑戰仍尚存。黃建智指出，至於鋼鐵市場部份，煤鐵礦價格持續緩漲，鋼廠成本微幅走升，而美、歐地區在當地關稅及貿易救濟措施更新下，熱軋行情已見止穩回升，中國十五五新框架，強化鋼鐵行業結構性升級、淘汰落後產能及加速綠色轉型，但亞洲鋼廠仍面臨需求端疲軟，行情略微走滑挑戰，整體國際鋼價呈現弱中帶穩之態勢。