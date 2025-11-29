我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣中油公司石化事業部舉辦捐血活動，捐血同仁十分踴躍。(圖／中油石化事業部提供)

▲台灣中油公司石化事業部舉辦捐血活動，該事業部執行長黃三泰(左)率先挽袖捐血。(圖／中油石化事業部提供)

▲台灣中油公司石化事業部舉辦捐血活動，捐血同仁十分踴躍。(資料照／記者黃守作攝)

台灣中油公司石化事業部於日前，在該事業部林園廠內，舉辦中油百萬CC熱情公益捐血活動，有同仁、員眷及地方鄉親共同響應，踴躍捐血，該事業部執行長黃三泰率先挽袖捐血，以行動支持社會公益，做個快樂捐血人，以紓解血荒。台灣中油公司石化事業部舉辦捐血公益活動，該事業部執行長黃三泰、行政室主任王俊堯、公關組經理龔介宇、公關課課長黃俊睿、林園廠廠長謝旻志等人到場，為捐血同仁、員眷及地方鄉親加油打氣，並向現場協助捐血的醫護人員表示感謝之意。台灣中油公司石化事業部執行長黃三泰表示，有感於目前捐血中心的血量庫存常傳出告急危機，該事業部本著油人熱心公益的精神，主動向捐血中心接洽，安排捐血車到石化事業部林園廠內，舉辦捐血活動，並祭出捐血一袋(250cc)，即贈送中油生技產品-洗可麗洗衣精2瓶的好康，以鼓勵同仁、員眷及鄉親踴躍參與捐血，以行動支持社會公益。黃三泰指出，「捐血一袋，救人一命」不只是口號，身體力行更能感受到滿滿的成就感，石化事業部每年在廠內與廠外發起捐血活動，號召同仁及鄉親共同響應，用具體的行動，履行企業社會責任，以實踐聯合國永續發展(SDGs)中的健康與福祉目標。黃三泰並指出，石化事業部除了重視工安與環境外，亦重視社會公益，每年固定舉辦4次捐血活動，期盼帶動更多人以實際行動回饋社會，發揮愛心義舉，延續愛與幸福感，讓社會走向更美好和諧。