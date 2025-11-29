下週準備變天了！中央氣象署預報指出，下週二（2日）晚起東北季風增強影響，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，中部山區也有零星短暫雨，且除了雨區擴大外，氣溫也會明顯下降，北部地區白天高溫不到攝氏20度，下週四清晨最冷，中部以北低溫下探攝氏15度至17度。
下週二晚起變天轉雨！出門要帶傘
中央氣象署預報指出，明（30日）起到下週一，中層雲系通過，水氣稍增多，各地雨量增加，基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，西半部留意零星短暫雨。週一南部平地多雲到晴，南部山區、中部以北有零星短暫雨。
下週一晚間到下週二白天水氣稍減，桃園以北及宜蘭地區仍有局部短暫雨，東部及東南部山區有零星下雨機會，其他地區為多雲到晴。
明顯天氣變化從下周二晚起持續影響到下週四，東北季風增強，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
下週五、下週六東北季風逐漸減弱，白天各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，不過雨區縮小，剩下基隆北海岸、大台北山區、宜花東、恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。
東北季風下週增強！週四清晨最冷剩15度
未來一週溫度，下週二晚至下週四受東北季風增強影響，氣溫下降，北部地區白天高溫剩不到攝氏20度，尤其下週四清晨最冷，中部以北低溫下探攝氏15度至17度、南部則剩下18度至19度，到下週五東北季風減弱後，各地氣溫逐漸回升。
資料來源：中央氣象署
