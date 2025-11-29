我是廣告 請繼續往下閱讀

▲3000人齊聚台北大佳河濱公園，熱血參與台灣虎航路跑活動tigerrun。（圖／台灣虎航）

台灣虎航睽違 5 年再度舉辦路跑活動「2025 tigerrun」，今（29）日於台北市大佳河濱公園熱血開跑。賽事在秋高氣爽、微風徐徐的舒適天氣中展開，宜人的體感讓跑者們都能盡情享受奔馳的快感。在正式鳴槍前，台灣虎航董事長黃世惠表示：「今天在現場看到虎迷以活力滿滿的身影出現，這股熱情與正面能量，正是台灣虎航最想傳遞的精神。也歡迎未來能有更多的虎迷和我們一起響應 tigerrun，也做為下一趟旅程儲備能量的最佳起點。」 隨後，在眾人期待下， 董事長黃世惠及華航集團董事長高星潢齊於現場進行鳴槍，為這場路跑盛會揭開序幕，營運長賴俊廸率主管群則領跑 3.5K 組別，與跑者一起活力開跑，親身展現台灣虎航熱血的精神，讓路跑活動更具親和力與正能量。本屆路跑活動成功吸引近 3,000 位跑者與親友共同參與，除了體驗運動熱血之外，還能感受跨越國界的音樂饗宴 、草地區的悠閒氛圍與山海市集的異國美食。華航集團董事長高星潢、華信董事長陳大鈞等多位貴賓亦親臨現場共襄盛舉，活動現場更集結了 28 家合作夥伴與贊助商的熱情響應與大力支持，共同促成這場盛會，讓 2025 tigerrun 路跑活動圓滿成功！為感謝所有熱情支持的跑者，台灣虎航除提供豐富的完賽贈品外，報名費亦可全額轉換為 tigerpoints 回饋金，所有跑者還可參加 100 張台灣虎航指定航點來回機票抽獎，且中華航空及華信航空也特別再加碼，讓現場氛氣嗨到最高點。此外，台灣虎航也積極履行企業社會責任，主動邀請日本各縣廳與自閉症藝術家高進宇一同響應公益競拍活動，競標所得將全數贈予「自然保育與環境資訊基金會」，以實際行動守護台灣生態，讓自然更美好。台灣虎航 2025 tigerrun 以「山海聲浪 vibes」為主題，成功結合路跑、音樂、國際旅行三大元素，為參賽者打造一場沉浸式的感官旅程。跑者在賽道上感受運動熱血之餘，沿途更有特色音樂與異國風味補給注入能量 。 當跑者抵達終點線時，台灣虎航客艙組員們也在現場給予熱情加油，為每位完賽者獻上最溫暖的鼓勵。隨後，主舞台上更邀請到BOOM！怪物星人以及 Ray 黃霆睿接力獻唱，將氣氛推向最高潮。跑者可盡情享受山海市集攤位上的各式飲品、甜食等異國美食 ，並在親子互動闖關區與日本各地縣廳的特色攤位間穿梭，讓大小朋友在音樂與美食的陪伴下，度過充滿歡笑與驚喜的一天。未來，台灣虎航將持續秉持年輕活潑的品牌形象，以多元創新的活動，實踐企業社會責任，將路跑的熱情與感動，延續到每一趟飛行旅程，致力成為旅客往返各地的最佳夥伴。