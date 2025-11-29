我是廣告 請繼續往下閱讀

花費500億建造的國造潛艦「海鯤號」昨日完成第5次海試，國防部與台船均表示海鯤號海上浮航測試經評估均符合預期目標，後續在調校整備後，依計畫實施潛航測試。不過，媒體爆料海鯤號5次測試期間錨機都故障，且連最基本的「水密門」都未完成整合測試，出海潛航測試會有嚴重的安全顧慮。對此，台船今（29）日表示，海鯤號於符合航行安全條件後安排海測，媒體報導非事實。根據「鏡報」報導，台船知情人士透露，海鯤號潛艦在乾塢進行岸測時發生錨機系統故障，所以5次出海測試，艦上都沒有錨，出海不僅是違反「船舶法」，更是拿全體船員生命開玩笑。另外，台船資深人士也透露，海鯤號潛艦連最基本的「水密門」都未完成全系統整合測試，出海潛航測試將會有嚴重的安全顧慮，呼籲台船及國防部「不要只想到政治出海保官位，而要想想全艦台船員工的生命！」台船發布新聞稿回應表示，人員安全為船艦測試的首要考量，「海鯤軍艦」歷次海上測試均經專案團隊、國外技協及最終使用者完整逐項評估，制定安全規範及風險應處措施，於符合航行安全條件後安排海測，全程均有伴護與警戒兵力共同執行，無安全顧慮。台船指出，錨機為多重備援選項之一，「海鯤軍艦」錨機刻由原廠調校中，日後將回裝。現有裝備與備援系統，經專案團隊、國外技協評估，不影響海上測試。全艦水密門現況測試均正常，報導並不屬實。台船還表示，依照我國「船舶法」第3條所定義之船舶：指裝載人員或貨物在水面或水中且可移動之水上載具，包含客船、貨船、漁船、特種用途船、遊艇及小船。並在第4條第一項明訂「軍事建制之艦艇」不適用於本法之規定。台船強調，上述係屬「造艦工程」問題，並非媒體所謂「政治性海測」，特此澄清並表達遺憾。台船公司與專案團隊持續秉持安全第ㄧ，在安全無虞前提下，接續完成「海鯤軍艦」測試，不負國人所望。