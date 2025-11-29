我是廣告 請繼續往下閱讀

▲查理曬出寶寶小手。（圖／翻攝自IG@coindevanity）

美妝YTR查理生了！她今（29）日在IG PO出一家3口牽手照，寫下「歡迎來到這個世界」，引來大批粉絲祝福。查理2019年嫁給瑞典男友Jonas，一直很想懷孕的她，經歷植入失敗，日前宣布自然懷上寶寶，讓許多粉絲替她開心。查理在IG曬出一家3口牽手照，小寶寶的手抓著她，看起來非常甜蜜，而她也對寶寶說「歡迎來到這個世界」。在生產之前，查理曾猶豫過要回台灣還是在瑞典生，最後決定留在瑞典，但很多粉絲都擔心她，讓她打了一大篇文章要大家放心，直呼「我是在醫院生！不是叢林」。查理2019年嫁給瑞典男友Jonas，一直很想懷孕的她，經歷植入失敗，日前宣布自然懷上寶寶，讓許多粉絲替她開心，只是懷孕之後，生活習慣就會開始「被教育」，她曾在社群平台上分享，很多事情都會被管。例如她吃越南河粉時，會被提醒孕婦要吃健康一點，當她喝冰的抹茶拿鐵，會被提醒，孕婦不要吃冰，每天走一萬步也要被說，孕婦不要走動太多，無奈吐，「究竟孕婦還有什麼是可以做而不會被碎唸的？」如今晉升新手媽，許多人都很期待她的育兒歷程。