瑞典音樂家兼YouTuber馬提亞斯克蘭茲（Mattias Krantz）分享一段驚人影片，他在海鮮市場救下一隻幼章魚帶回家飼養，沒想到經過6個月，最後竟真的讓牠學會「彈鋼琴」，甚至能與主人合奏，影片曝光後吸引逾555萬人觀看，網友看了全都驚呼連連，「你可能是第一個能和章魚合奏的人類！」
從海鮮市場買章魚回家！竟成功訓練牠彈鋼琴
克蘭茲向來以瘋狂又大膽的音樂實驗聞名，他曾在市場上看到一隻年幼章魚即將成為食材，於是決定把牠買下並取名為「章魚燒」（Takoyaki）。克蘭茲熱愛動物，又深知章魚擁有高智商，腦部結構更複雜到不輸3歲小孩，因此產生一個念頭：「章魚是否有機會學會彈鋼琴？」
然而克蘭茲實驗初期並不順利，他試過使用會發光的琴鍵，甚至把假螃蟹藏入琴身中，都無法讓章魚燒提起興趣。最後他決定打造一台完全依照章魚特性設計的「章魚專用鋼琴」。
為激發章魚燒的動力，克蘭茲把獎勵機制設計成「彈奏接近食物」的方式，他在琴鍵後方安裝一條食物管，章魚燒每按下一鍵，管子就會下降一小段，讓章魚燒往想吃的螃蟹一步步靠近。只有完成一段旋律後，螃蟹才會降到牠能觸及的高度，讓章魚燒充滿彈奏的動力。
章魚學會彈鋼琴！和主人合奏吸555萬人觀看
經過6個月訓練，章魚燒的技巧越來越穩定，甚至能和主人一起合奏。克蘭茲在影片中笑著稱讚：「章魚燒你太棒了！我沒想到你竟然是位藍調鋼琴家。」他們倆幾乎每天一起即興演奏，而章魚燒總能帶來新的驚喜。
影片上線後狂吸555萬人次觀看，網友紛紛留言驚呼，這段跨物種的友誼太不可思議，「牠原本可能成為某人的料理，如今卻成了音樂家與朋友，世界真的好奇妙」、「看到牠為水族箱裡的鋼琴興奮，真的太可愛」、「你可能是第一個能和章魚合奏的人類」。
還有網友以為章魚燒會被野放，後來得知牠會繼續跟著克蘭茲生活，竟感動到落淚：「真的哭了，一隻章魚能活得這麼安全又刺激，太美好了。」甚至有動物學家表示，這項實驗已被寫進研究論文，引起更深層的學術關注。
