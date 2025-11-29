我是廣告 請繼續往下閱讀

▲JO1在迪士尼玩樂的行為掀起網友熱議。（圖／@official_jo1 X）

韓國演藝圈盛事「2025 MAMA頒獎典禮」昨日、今（29）日在香港啟德體育園區盛大舉行，透過《PRODUCE 101 JAPAN》出道的日本男團JO1也受邀為舞台帶來表演，活動開始前，他們前往香港迪士尼玩樂，不過卻被爆料插隊設施、態度很差，在網路上掀起熱議。JO1透過《PRODUCE 101 JAPAN》系列節目出道，在日本、韓國都擁有高人氣活動中，因此他們受邀擔任MAMA典禮第二天的表演嘉賓。活動前一天，他們到了香港迪士尼旅遊，不過卻被網友發文抨擊，「今天去香港迪士尼時，碰到一組男偶像插隊，想要拿手機拍下朋友和角色互動時，對方經紀人卻態度超差地說『不要拍』，超不爽的。」而這組「插隊」、「態度很差」的偶像團體，後來被網友找出是受邀參加MAMA，所以正在香港的日本男團JO1，他們近年來劈腿、賭博等爭議連環爆，不過針對本次迪士尼插隊指控，有網友認為「說不定他們本來就有買VIP通關，付錢的人是老大」；另有網友認為迪士尼本來就是公開場合，經紀人態度不良地要求他人禁止拍攝是不合理的事；也有網友指出，最近香港處於火災敏感時期，他們作為公眾人物還帶頭玩樂，並不是一個良好的榜樣。MAMA第一天活動昨（28）日圓滿落幕，活動中大賞「最佳粉絲選擇」由ENHYPEN拿下，許多團員在台上喜極而泣，讓粉絲超動容；「年度歌曲大獎」則由BLACKPINK Rosé推出的〈APT.〉獲得，她雖沒來到現場，但是透過事先錄製影片感謝粉絲及Bruno Mars，表示能夠獲獎非常榮幸。MAMA典禮第二天表演卡司共匯集13組大咖，TOMORROW X TOGETHER、aespa、ALLDAY PROJECT、CORTIS、G-DRAGON、IDID、izna、J01、KickFlip、KYOKA、RIIZE、Stray Kids、ZEROBASEONE。集合新生代團體以及韓流帝王，雖然組數較少，不過超強氣場完全擋不住。