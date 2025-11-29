我是廣告 請繼續往下閱讀

香港大埔宏福苑26日發生大火，火勢狂燒逾43小時才撲滅，截至29日下午3時，警務處傷亡查詢中心表示，死亡人數維持在128人、傷者83人，先前通報200多名失聯住戶中，有144人確認安全，44名死者有待遺體辨認。據港媒《香港01》報導，香港警務處傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢今下午4時公布最新進展，截至下午3時，死亡人數維持在128人，傷者人數為83人。此前公布的200多人失聯中，成功聯絡到144人確認安全，84名死者及37名傷者屬於報失聯人士，另有44具遺體尚未辨認。目前仍有150人失聯，但當中100個個案資料不全，例如報案人不清楚朋友是否真的住在宏福苑，或只知花名、多年沒聯絡等。警方會逐一聯絡報案市民獲取更多資料推進調查。《香港01》報導也提到，李先生認識十多年的好友住在宏泰閣，由於對方親屬年紀較大，他自告奮勇協助翻閱相簿辨認遺體。他昨、今日連續兩日都到社區會堂，「昨天大概有20頁左右，今日已經30至40頁」，但遺憾沒有發現。李先生也描述，工作人員會給一本相簿，每位遇難者會有實體跟影印的照片，提供給來辨認遺體的市民翻閱。他忍住悲痛說，「雖然大多數相片都比較清晰，看得到人樣，但好多都是閉上眼的表情，都辨認得到，但個別遇難者外表被燒焦，增加辨認困難」。現場也有社工提供輔導，「如果受不了就不要看，或者看到一半覺得受不了也可以叫停，他們會讓你離開。」李先生坦言自己已經做好心理準備，但仍會繼續尋找，「可能被送到醫院還在昏迷才聯絡不上，或者…我想可能就是不好的那種，大家都懂」。