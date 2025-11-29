我是廣告 請繼續往下閱讀

▲GD帽子超大頂，差點看不到眼睛。（圖／Mnet Plus）

韓國娛樂圈盛事「2025年MAMA頒獎典禮」睽違七年在香港舉辦，今（29）日迎來了活動第二天，韓流帝王GD（G-DRAGON，權志龍）獲得了本日第一個頒發獎項「最佳男SOLO歌手」，他頂著超大毛帽上台，致詞時提到：「我今天還有表演」，讓許多粉絲超期待。GD透過〈TOO BAD〉一曲獲得本屆MAMA「最佳男SOLO舞蹈表演獎」，他戴著一頂超大毛帽上台，先是用低沈、富有磁性的嗓音為香港火災致意，「不知道該說什麼才能安慰大家，希望大家一起加油，我作為一名帶給大家力量的藝人，準備了很好的表演，希望你們可以期待。」預告他為今天典禮帶來了表演，明明還沒開始表演但已經期待值爆表。MAMA第一天活動昨（28）日圓滿落幕，活動中大賞「最佳粉絲選擇」由ENHYPEN拿下，許多團員在台上喜極而泣，讓粉絲超動容；「年度歌曲大獎」則由BLACKPINK Rosé推出的〈APT.〉獲得，她雖沒來到現場，但是透過事先錄製影片感謝粉絲及Bruno Mars，表示能夠獲獎非常榮幸。MAMA典禮第二天表演卡司共匯集13組大咖，TOMORROW X TOGETHER、aespa、ALLDAY PROJECT、CORTIS、G-DRAGON、IDID、izna、J01、KickFlip、KYOKA、RIIZE、Stray Kids、ZEROBASEONE。集合新生代團體以及韓流帝王，雖然組數較少，不過超強氣場完全擋不住。