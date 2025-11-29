我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李瑞鎮擔任李順載紀錄片配音，說到最後忍不住淚崩痛哭。（圖／MBC PLAYGROUND YouTube）

韓國「國民爺爺」李順載於25日凌晨過世，在27日舉行告別式，享耆壽91歲，多位藝人都到場送他最後一程。而李順載生前接受MBC拍攝紀錄片《演員李順載，受您太多照顧了》的提議，今（29）日公開影片，記錄了告別式現場，並找來在《花漾爺爺》一起旅行的李瑞鎮配音，而與李順載感情非常好的他，在最後也忍不住淚崩表示：「老師，這次的旅行不能陪您一起，對不起」。紀錄片《演員李順載，受您太多照顧了》邀請了李昇基、河智苑、丁一宇、鄭普碩、崔秀宗、蘇有珍、鄭埻夏等人訴說對李順載的思念，並由李瑞鎮擔任配音，與李順載有好感情的他，在最後忍不住說到淚崩，「給我們許多笑容與感動、安慰勇氣的老師，因為有您，我們感到很溫暖、很幸福，也謝謝您一直以來的照顧」，並在最後忍不住痛哭表示：「老師，這次的旅行不能陪您一起，對不起」。除了多位藝人現身外，紀錄片也記錄了李順載生前的私下生活、演技生涯，還有他的告別式現場，催淚畫面讓許多觀眾都看到鼻酸。而在李順載身體狀況還可以的情況下，被問到現在拍戲開不開心，李順載毫不猶豫回答「當然開心，這是我活著的動力」，透露只要一拿到劇本就會很想做什麼，還會讀劇本讀到睡著，展現對演技不變的熱愛。李順載最後一次出現在大眾面前，是今年1月以《狗之聲》獲頒《KBS演技大賞》的大獎時，當時狀況就不太好的他，是由老闆扶他上台領獎，他在得獎感言中感嘆隨年紀增長後，出演機會減少，「我一直告訴自己，總有一天機會會來臨的，所以我始終做好了準備」。事實上，李順載拍攝《狗之聲》時，雙眼視力就逐漸變差，左眼還看不見，但他仍然堅持到最後，為觀眾呈現最棒的演技，敬業態度讓外界都非常佩服，也讓大家感受到他對演技不變的熱情。