我是廣告 請繼續往下閱讀

老詹此役13投5中砍13分+7助攻，湖人靠著Austin Reaves38分、8籃板，Luka Doncic 35分、11助攻帶領贏球

▲洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）現在就是打「老人球」，扮演稱職關鍵角色球員就可以，偶而當上湖人主角或組織者，成為湖人家裡一寶。。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）這種斷崖式下滑，最主要原因是「老」，次因是心態（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

看完NBA美國職籃（National Basketball Association）湖人129：119力克獨行俠，老詹在場上完全沒有體能爆發力展示，速度、強攻、反擊完全沒有，當然更談不上持續力和韌性。老詹打的是「老人球」，靠經驗和與生俱來身體天賦，老詹不再衝鋒陷陣收放自如，整場比賽老詹甚至連衝都沒有衝，AR和Luka就已經幫他搞定一切。籃下老詹挨了兩鍋，一鍋來自P.J. Washionton，另一鍋來自Anthony Davis，老詹既慢第一時間又起不來，以往威猛體能和爆發力盡失。或許老詹偶而還能一鼓作氣，瘋狂爆發砍個30分幫助湖人度過難關，贏下重要關鍵比賽，但那種「老詹時刻」已經不會太多。相信我，真的不會很多。老詹這種斷崖式下滑，最主要原因是「老」，次因是心態，當Luka Doncic打得像MVP，Austin Reaves打得像全明星，兩人輪流或聯手就能搞定一切，帶領湖人贏球，老詹心態就放鬆下來，那種放鬆就是老化之後的退化，講白一點就是「時候到了」。體能、心態、責任都不再需要一肩扛起，老詹現在就是打「老人球」，扮演稱職關鍵角色球員就可以，偶而當上湖人主角或組織者，成為湖人家裡一寶。「詹姆斯世代」已經結束，接下來如果湖人還能在季末拉出精英防守，進入季後賽高峰，同時找到一個能從板凳上來持球得分砍將，湖人還有奪冠機會，可以撂倒雷霆、金塊。如果湖人明年二月以前沒能補強板凳得分，也打不出更有韌性精英防守表現，老詹即使再多撐一季也沒有奪冠可能。看老詹傷癒歸隊季初就大打老人球，有點驚訝，甚至有點心痛，時間老人正在侵蝕史上最偉大球員。