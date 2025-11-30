我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金城武（左）與大Ｓ（右）拍攝的飲料廣告，至今還讓觀眾印象深刻，廣告歌曲也很有來頭。（圖／摘自 hk90adloversinc1990a YT）

▲《難得友情人》當年因為兩位大牌女星安田成美（右上）和中森明菜（左下）首度合演，製造熱烈話題，首播收視就開出大紅盤，兩人也曾一起登上雜誌封面。（圖／摘自ameblo.jp）

▲《難得友情人》是1990年代收視最突出的經典日劇之一，主題曲更是90年代日劇最暢銷冠軍。（圖／摘自themoviedb.org）

混血男神金城武雖然多年未在公開活動上現身，依舊令影歌迷懷念不已。他曾經與大S徐熙媛合作過一支飲料廣告，充滿童話般的浪漫氣氛，廣告曲〈只要你和我〉也是他第2張專輯的主打歌，其實這是首翻唱歌，原曲〈君がいるだけで〉是經典日劇《難得友情人》的主題曲，日本銷量破289萬張，戲本身也曾締造富士電視台日劇首播的最高收視紀錄。金城武翻唱了《難得友情人》的主題曲，讓自己的人氣再更上一層樓。他的首張專輯《分手的夜裡》一反青春偶像慣常路線，反而有一些國、台語夾雜如〈夏天的代誌〉這樣的鄉土味歌曲，和時尚偶像的形象反而不搭，以〈只要你和我〉回到偶像派歌路，才讓他在樂壇的行情大爆發。《難得友情人》在台灣日劇迷眼中雖然也被列入「經典」之林，但相較於《東京愛情故事》、《第101次求婚》、《魔女的條件》等，受推崇的程度就有明顯的差別，然而這齣戲在日本的迴響熱烈程度不比上述的每一齣遜色，甚至平均收視率還領先這些觀眾印象中的超級大名劇，主題曲更是大紅大紫。製作單位撮合了正當紅的日劇花旦安田成美，跟曾經鬧出負面新聞、積極想東山再起的歌壇偶像中森明菜聯手主演，這是想像不到的「后對后」組合，自然引起高度好奇，而編劇北川悅吏子將女性友情寫得溫馨、動人，使後面集數收視率也居高不下。安田成美扮演出身良好的閨秀，中森明菜則飾演出身不高、對於從事演藝工作有無比熱情的舞者，兩人培養出比姊妹還親的友情，卻也遇到愛上同一個人的考驗，最後愛情如過眼雲煙，友情才最值得信賴。然而正當中森明菜終於成為表演的主角，安田成美卻因難產陷入生死掙扎，結局相當催淚。全劇主題曲是由米米俱樂部演唱的〈君がいるだけで〉，日本走紅程度超過小田和正主唱的《東京愛情故事》主題曲〈ラブ・ストーリーは突然に〉，穩坐1990年代最暢銷日劇主題曲冠軍。有趣的是，台灣媒體一度誤以為金城武要翻唱〈ラブ・ストーリーは突然に〉，還發布了錯誤的新聞。當年記者報導金城武沒看過《東京愛情故事》，只是自己某一次聽到唱片行播放、覺得有一首日文歌旋律活潑，日語的詞意也讓人感到愉快，就跟經紀公司反應想翻唱，記者僅憑他的敘述就誤以為是《東京愛情故事》主題曲，後來〈只要你和我〉推出，大家才發現，原來他翻唱的是《難得友情人》主題曲。