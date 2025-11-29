我是廣告 請繼續往下閱讀

▲袁惟仁疑似出現發燒、排尿異常，已經由姊姊協助送醫。（圖／超級星光大道 YouTube）

57歲金曲音樂人「小胖老師」袁惟仁再傳健康危急訊息！7年前他在上海跌倒導致腦溢血、腦腫瘤，2020年又因摔倒住進加護病房，長期在台東老家由姊姊悉心照護。今（29）日傍晚他突然被送往台東馬偕醫院急診，確切原因仍待釐清。袁惟仁今天傳出突然被救護車載往台東馬偕醫院急診室，對此前妻陸元琪稍早透過經紀人向《TVBS新聞網》回應表示：「正在瞭解狀況中，謝謝關心。」對於突發狀況，她也保持高度關注。據悉，袁惟仁日前疑似出現發燒、排尿異常情形，因此由姊姊協助呼叫救護車後緊急送醫，於今天下午5點28分抵達急診室，初步檢查白血球指數上升，顯示身體疑有感染狀況。院方也補充，由於他長期臥床、身體虛弱，本就容易出現感染問題，家屬一旦發覺異常都會第一時間送醫，十分謹慎。事實上，袁惟仁在2018年時，就因在上海跌倒受傷，豈料造成腦溢血昏迷，後續返台休養2年，不料2020年在台東老家中再度跌倒，送進加護病房，疑似還遭判定成植物人狀態，目前由家人輪流照料，需要全天候的照護。至今休養已經7年的時間，真實病況一直令外界關心。