我是廣告 請繼續往下閱讀

11月30日節日一次看

台灣女權日

▲彭婉如在條款通過前夕遇害，身影未現於民進黨臨時全代會，使社會全面重新檢視女性夜間安全、性暴力防治與參政保障。（圖／翻攝自臉書粉專「新北市婦女服務中心」）

生命之城日

今天是11月30日，除了是台灣女權日以外，也是生命之城日。兩個節日分別承載兩項重要意義，「台灣女權日」是源自1996年彭婉如遇害事件，當時震撼全台，促使全民重新檢視女性夜間安全與性別暴力問題，也加速《性侵害犯罪防治法》與《性別平等教育法》等制度落地，成為台灣性別平權改革的關鍵轉折。「生命之城日」則為了紀念1786年托斯卡納大公國成為全球首個廢除死刑的國家，各城市以光影照亮地標，象徵生命與希望，呼籲世界珍視人權、邁向無死刑的未來。1996年11月30日，致力推動性別平權的民進黨婦女部主任彭婉如南下高雄遊說「婦女參政四分之一保障條款」，卻在搭乘計程車後離奇失蹤，數日後被發現遇害，享年47歲。彭婉如在條款通過前夕遇害，身影未現於民進黨臨時全代會，令各界震驚；警方後在高雄蔦松芭樂園尋獲遺體，監視器顯示她最後搭上一輛計程車，兇手迄今未解。這起震撼全台的命案，使社會全面重新檢視女性夜間安全、性暴力防治與參政保障；婦女團體發起「女權火照夜路大遊行」，促成《性侵害犯罪防治法》快速三讀，並帶動後續《性別平等教育法》與女性參政制度化改革，也使11月30日成為「台灣女權日」。她的離去卻點亮平權路徑，超過1.5萬名留學生連署紀念女權日，社會壓力也推動校園兩性教育落實、女性政治代表性提高。2000年成立的彭婉如基金會延續她對婦女就業、公共托育與性別平等的推動，她的名字成為台灣性別改革最深刻的記憶印記。每年11月30日，各城市會在代表性建築點上燭光或投射光影，象徵生命與希望，這一天被稱為「生命之城日」（Cities For Life Day）。其精神源自1786年11月30日，托斯卡納大公國成為歷史上第一個正式廢除死刑的國家，開啟全球邁向廢死的重要起點。透過光的象徵，人們紀念這段歷史，也盼望世界終能不再以死刑作為懲罰方式。「生命之城日」以光為語言，呼籲全球關注生命價值與廢除死刑的必要性。城市在這天以光影照亮建築物，提醒社會死刑制度仍亟待檢視，並邀請各地共同響應，支持人權進步。此日象徵著從托斯卡納大公國開始的廢死浪潮，期望持續促使更多國家加入，以城市的光亮傳遞反對死刑、保護生命權的共同信念。