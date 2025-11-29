韓國娛樂圈盛事《2025年MAMA頒獎典禮》睽違7年在香港舉辦，今（29）日迎來活動第2天，一樣有許多精彩表演。稍早，BABYMONSTER的3位成員雅賢、Pharita、Rora，帶來超人氣動畫電影《獵魔女團》的主題曲〈Golden〉，直接穿著獵魔女團的造型登場，雅賢一飆出經典高音，更是引發全場尖叫。
BABYMONSTER在今天的舞台中，翻唱《獵魔女團》的主題曲〈Golden〉，完美還原獵魔女團在電影中的服裝，不管是音色還是造型都超用心，就連大家公認超難唱的高音，雅賢都完美消化，讓現場粉絲尖叫聲不斷。雅賢還在最後用中文說：「MAMA特別特別愛你，喜歡你謝謝」。
MAMA第1天活動在昨日圓滿落幕，其中2項大賞「最佳粉絲選擇」與「年度歌曲獎」分別由ENHYPEN及BLACKPINK成員Rosé的〈APT.〉拿下，沒到場的Rosé還特地透過事先錄製的影片，感謝粉絲及Bruno Mars，表示能夠獲獎非常榮幸。
MAMA典禮第2天表演卡司共匯集13組大咖，TOMORROW X TOGETHER、aespa、ALLDAY PROJECT、CORTIS、G-DRAGON、IDID、izna、J01、KickFlip、KYOKA、RIIZE、Stray Kids、ZEROBASEONE。集合新生代團體以及韓流帝王，雖然組數較少，不過超強氣場完全擋不住。
2025年《MAMA》頒獎時間地點、線上看連結：
日 期：2025年11月28日（星期五）18：30典禮（紅毯活動因宏福苑大火取消）
2025年11月29日（星期六）18：30典禮（紅毯活動因宏福苑大火取消）
地 點：香港啟德主場館
收 看：HBO MAX（台灣地區：連結）
MyVideo（台灣地區：連結）
Mnet Plus（YouTube：連結／部分地區需跨VPN）
Mnet K-Pop（YouTube：連結／部分地區需跨VPN）
Mnet TV（YouTube：連結／部分地區需跨VPN）
M2（YouTube：連結／部分地區需跨VPN）
KCON Official（YouTube：連結／部分地區需跨VPN）
典禮主持：朴寶劍（28日）、金憓秀（29日）
