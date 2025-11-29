我是廣告 請繼續往下閱讀

▲GD（右）和哥們李洙赫（左）在舞台上相互鞠躬超搞笑。（圖／Mnet Plus）

韓國娛樂圈年度盛事「2025年MAMA頒獎典禮」昨日、今（29）日連兩天在香港啟德體育園區舉行，本年度「最佳男藝人賞」由GD（G-DRAGON，權志龍）拿下，有趣的是，頒獎人正好是他的好哥們李洙赫，因此他在台上笑到不能自己，同時希望下次可以由自己頒獎給李洙赫。本年度MAMA「最佳男藝人賞」是由演員李洙赫來頒獎，有趣的是，得獎者是他的摯友GD（G-DRAGON，權志龍），熟到不能更熟的兩人在舞台上相遇後，先是超官腔互相鞠了90度的躬，接著GD從哥們手中接下獎杯，發表感言時他難忍笑意，「謝謝各位粉絲，第二次從李洙赫手上拿獎，下次有機會希望能從我手上頒給李洙赫獎！」期待下一次可以看見GD親自頒獎給李洙赫的世紀畫面。GD稍早已經開胡獲得「最佳男SOLO舞蹈表演獎」，他戴著一頂超大毛帽上台，先是用低沈、富有磁性的嗓音為香港火災致意，「不知道該說什麼才能安慰大家，希望大家一起加油，我作為一名帶給大家力量的藝人，準備了很好的表演，希望你們可以期待。」預告他為今天典禮帶來了表演，明明還沒開始表演但已經期待值爆表。MAMA典禮第二天表演卡司共匯集13組大咖，TOMORROW X TOGETHER、aespa、ALLDAY PROJECT、CORTIS、G-DRAGON、IDID、izna、J01、KickFlip、KYOKA、RIIZE、Stray Kids、ZEROBASEONE。集合新生代團體以及韓流帝王，雖然組數較少，不過超強氣場完全擋不住。