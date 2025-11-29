我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄市表揚好人好事運動協會舉辦好人好事聚焦高雄頒獎表揚典禮，由高雄市政府社會局局長蔡宛芬(中)頒發當選證書給好人好事代表，以資鼓勵。(圖／記者黃守作攝，2025.11.29)

▲高雄市政府秘書長郭添貴致詞。(圖／記者黃守作攝，2025.11.29)

▲高雄市表揚好人好事運動協會理事長許惠美致詞。(圖／記者黃守作攝，2025.11.29)

▲高雄市議會議長康裕成(右)頒發匾額給好人好事代表趙健在(中)，以資鼓勵。(圖／記者黃守作攝，2025.11.29)

▲高雄市表揚好人好事運動協會舉辦好人好事聚焦高雄頒獎表揚典禮，藉此肯定其無私奉獻的精神，並表彰他們長年投入公益、關懷弱勢、推廣社會服務的卓越貢獻，期喚起社會對善行義舉的重視與傳承。 (圖／記者黃守作攝，2025.11.29)

高雄市表揚好人好事運動協會於今(29)日，在高雄市鼓山區高雄林皇宮全環球廳，舉辦好人好事聚焦高雄頒獎表揚典禮，有趙健在等24位好人好事代表及3家企業團體接受表揚，以資鼓勵。高雄市表揚好人好事運動協會好人好事頒獎表揚典禮，是由該協會理事長柯秀華主持，高雄市政府秘書長郭添貴、社會局局長蔡宛芬、立法委員柯志恩、許智傑、邱議瑩、李昆澤、李柏毅、林岱樺、高雄市議會議長康裕成、副議長曾俊傑、市議員林智鴻、陳善慧、李雅靜、陳慧文、陳玫娟、尊邑建設公司總裁黃來福、經濟部產業園區管理局高屏分局分局長游淑惠等人與會。當選高雄市114年好人好事代表有，趙健在、林秀麗(釋徹宗)、趙美玲、蔡達郎、莊明勳、陳伯宇、翁進文、施政宏、謝明學、張寶緞、黃秀惠、張文昌、洪崇賓、鄭明霖、邱志明、羅鄭美玉、魏雪香、謝淑娟、趙韻玲、黃弘君、陳蔡秀英、張瓊方、許逸嫻、李富玉等24位好人好事代表，以及高雄銀行公司、佑錋企業公司及瑞鋒營造公司等3家企業獲選。高雄市表揚好人好事運動協會理事長柯秀華表示，高雄市表揚好人好事運動協會為弘揚倫理道德、端正社會風氣，發揚互助美德及長期行善的精神，以共建溫馨祥和的社會，每年均會辦理好人好事代表選拔，經過嚴謹評選，才選出在社會各界行善滿溢的這24位好人好事代表，以及3家企業。會中，並由高雄市議會議長康裕成頒發匾額、高雄市政府社會局局長蔡宛芬頒發當選證書，給趙健在等24位好人好事代表，以及3家企業，以資鼓勵，期持續熱心公益，投身慈善。高雄市表揚好人好事運動協會理事長柯秀華指出，好人好事聚焦高雄頒獎表揚典禮，旨在公開表揚各界熱心公益、投身慈善的企業團體與個人，藉此肯定其無私奉獻的精神，並表彰他們長年投入公益、關懷弱勢、推廣社會服務的卓越貢獻，期喚起社會對善行義舉的重視與傳承。