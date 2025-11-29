我是廣告 請繼續往下閱讀

▲跨團體演出Saja Boys證實不登台。（圖／mama IG＠mnet_mama）

韓國年度大型音樂盛典「2025 MAMA AWARDS」本應在香港盛大登場，卻因大埔宏福苑日前火災，造成重大死傷，使典禮氣氛大受影響。本屆典禮已主動取消紅毯與多項活動規模，但今（29）日更傳出跨團合作舞台「Saja Boys」臨時取消。由於Saja Boys本身概念為「冥界死神」，不少網友認為在重大傷亡事件後登台「不太適合」，直呼：「沒來好一百倍！」本次因應香港火災，典禮一開始由主持人帶領全場默哀近30秒，場內氣氛凝重。原本備受期待的Saja Boys舞台則在晚間由KOZ娛樂正式證實取消，並請粉絲諒解，「根據2025 MAMA AWARDS規模縮小，原定於今天參與的公演將不會參加，敬請粉絲們諒解。」消息一出引發大批粉絲惋惜，直呼：「辛苦練那麼久太可惜了。」也確認出演其中的BOYNEXTDOOR昨晚已經表演過，所以將不參與今日公演。Saja Boys由5名不同團體成員組成，包括RIIZE的元彬、TWS的SHINYU以及ZEROBASEONE的乾旭與維辰跨公司、跨團合體演出，本來就是本屆MAMA最大看點之一，舞台概念來自「冥界」，風格強烈。受災後許多網友表示理解：「歌詞跟死亡意象有連動，取消反而更尊重」、「以大火災情來說，這選擇是對的。」也有人感嘆：「但還是好想看完整版。」除了合作舞台取消，本屆典禮也針對多組藝人表演重新微調。例如女團(G)I-DLE演唱〈Good Thing〉時，因舞台結構已無法更動，成員們選擇「全體避唱」歌曲中涉及敏感語意的段落，避免觸及災情。大埔宏福苑大火造成超過100多人死亡、數百人失聯，香港目前仍在全力搜救與安置災民。MAMA主辦方則表示，本屆典禮將以「最低限度的歡樂形式」舉行，期望用音樂傳遞慰藉，而非強行營造熱鬧氛圍。