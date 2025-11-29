我是廣告 請繼續往下閱讀

▲橘慶太（如圖）現場演唱了〈ORIGINALISM〉與〈The End of Waiting〉。（圖／記者葉政勳攝）

▲千葉涼平開心表示明年還會再來台開唱。（圖／記者葉政勳攝）

實力派雙人組合w-inds.今年第3度來台開唱，《 w-inds. LIVE TOUR 2025 “Rewind to winderlust” 》台北場今（29）日於 TICC 壓軸登場，橘慶太、千葉涼平一登場就被超過2000名粉絲的震天尖叫聲嚇到直呼「有夠大聲！」除了全場 25 首唱好唱滿、雙人Solo舞台火力全開，粉絲更在安可時送上蛋糕與排字「RK HBD」替11月生日的涼平、12月生日的慶太提前慶生，讓兩人激動到數度哽咽，「這能量太強大了，不愧是最終場！」演唱會以〈Zip It〉、〈Fly High〉熱力開場，經典〈try your emotion〉前奏一下全場瞬間大爆發。千葉涼平以中文向歌迷打招呼：「大家好，我們是 w-inds.，大家嗨嗎？」慶太也興奮回應：「現在才4首歌喔，沒問題嗎？」並感性提到連續3年來台，「每次來都覺得演唱會最終場應該放在台灣。」整場含安可共25曲，兩人也各自準備Solo舞台，慶太更演唱為本巡迴準備的〈ORIGINALISM〉與〈The End of Waiting〉，「我們每天都努力創作，之後也會推出音源，請大家期待。」w-inds.提到提前3天來台行程，還特地跑去九份看粉絲在捷運站的燈箱應援，大喊「感受到大家的愛！好開心！」甚至回憶2003年首度來台時外場排隊長龍的景象，「當時沒有耳返，尖叫聲大到我們根本聽不到現在唱到哪！」慶太笑說昨晚也被粉絲一句「欸～」吼到雞皮疙瘩都起來，「你們到底在哪裡學的？」w-inds. 明年正式迎來25週年。兩人透露明年3月將啟動全新巡演《25th Anniversary Best Single LIVE TOUR 2026 “GOLDEN SINGLES”》，主軸以歷年單曲為主。橘慶太也將於明年1月推出睽違6年的個人專輯《RE:ONE》，包辦詞曲與視覺概念，並規劃限定活動。千葉涼平與橘慶太最後承諾：「25週年一定要再回來台灣一起慶祝」、「拜託主辦看到，這麼多人來看我們！」在〈Forever Memories〉歌聲中，為2025年的台北最終場畫上完美句點。