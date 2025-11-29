我是廣告 請繼續往下閱讀

▲MAMA第2天在今（29）日舉行，在表演環節時，GD以〈DRAMA〉深情開場，麥克風也是以白色婚紗造型出現，飆唱中文歌詞「你總是問我愛你愛得有多深」。（圖／Mnet Plus）

▲GD在舞台上換裝，還大秀口技。（圖／Mnet Plus）

韓國娛樂圈盛事「2025年MAMA頒獎典禮」睽違七年在香港舉辦，今（29）日迎來了活動第二天，韓流帝王GD（G-DRAGON，權志龍）為本日活動帶來了長達15分鐘的壓軸表演，不僅唱了〈DRAMA〉、〈heartbreaker〉、〈無題〉，還在台上大秀口技（beatbox），每一秒都讓人目不轉睛！GD的表演從〈DRAMA〉一曲揭開序幕，不僅大唱中文歌詞：「你總是問我愛你，愛得有多深」，還喊了多聲活動名字「MAMA～MAMA～」歌曲結束後，他邀請韓國第一、世界第三的Beatboxer「Ｗing」來到台上炫技，用口技呈現了名曲〈crayon〉、〈crooked 〉，接著兩人一起合作帶來了〈heartbreaker〉，歌曲最後GD也加入了口技行列，和Wing在台上秀起了beatbox，帥氣程度直接破表！表演最後，GD再次帶來了抒情曲〈無題〉，透過溫暖的歌聲為表演做了完美的結尾，整段15分鐘的表演高潮迭起，彷彿看了一場精彩的音樂劇，再次在MAMA舞台上刷新歷史。GD（G-DRAGON，權志龍）成為今日MAMA最大贏家，不僅拿走「最佳男SOLO歌手」、「最佳男SOLO舞蹈表演獎」，最後還從周潤發手中拿走最大獎「年度藝人獎」，致詞時他在台上承諾明年會帶上朋友們一起出席，劇透2026年BIGBANG將捲土重來。MAMA典禮第二天表演卡司共匯集13組大咖，TOMORROW X TOGETHER、aespa、ALLDAY PROJECT、CORTIS、G-DRAGON、IDID、izna、J01、KickFlip、KYOKA、RIIZE、Stray Kids、ZEROBASEONE。集合新生代團體以及韓流帝王，雖然組數較少，不過超強氣場完全擋不住。