捷藍航空（JetBlue Airways）一架A320客機自坎昆飛往紐澤西途中突然暴降，多名乘客受傷；歐洲空中巴士（Airbus）追查後指出可能是太陽閃焰干擾飛控系統，緊急要求全球同型機回復舊版軟體，這也導致日本萬名旅客受影響、羽田機場大亂。台灣民航局也在深夜接獲EASA緊急適航指令後要求國籍航空立刻檢查，目前國內共67架受關注，各航空陸續宣布狀況與航班異動，其中台灣虎航明（30）日將有5個航班延後，《NOWNEWS今日新聞》也提供3個航班動態查詢方法，提供給讀者一次參考。
台灣共有67架航機可能被影響！虎航5航班明日延後
台灣民航局在深夜收到歐盟民航局（EASA）發布的緊急適航指令後，立刻通知所有國籍航空，要求持有相關機型者立即依規定進行檢查與修復，並需在隔日早上8點指令生效前完成，同時提醒組員如遇飛控異常，按照緊急程序處理。
清查結果顯示，國籍航空共有67架A320、A321，其中有三分之一未受影響。民航局要求各業者若因檢修而調整航班，必須即時告知旅客並妥善協助後續安排。
星宇航空表示整個機隊皆未受影響，航班正常運作；華航也在官網公告，目前營運正常，但會持續留意原廠通知，部分航機將配合軟體更新，提醒旅客留意航班最新變化。長榮航空則表示已啟動相關程序，航班不受影響。
台灣虎航指出，已第一時間完成必要設備與系統更新，後續將依空巴要求安排航機進行軟體更新，並預期會有部分航班調整。
台灣虎航今日也在官方粉專公布最新異動，依據歐洲航空安全局（EASA）緊急適航指令AD 2025-0268-E內容，11月30日共有5個航班延後：
IT-632 台中 → 濟州島
IT-671 濟州島 → 高雄
IT-256／IT-257 桃園 ↔ 秋田
IT-214／IT-215 桃園 ↔ 岡山
IT-210／IT-211 桃園 ↔ 大阪關西
航班動態怎麼查？
🟡方法1：航班追蹤網站／App
輸入航班號即可於FlightAware（zh-tw.flightaware.com）、Flightradar24（www.flightradar24.com）等平台查詢。
🟡方法2：航空公司官網查詢
前往航空公司官網或App輸入航班編號即可。
🟡方法3：iPhone 直接查詢
在主畫面下滑開啟 Spotlight，輸入航班號（如「NH5810」）即可查看航班資訊。
空巴緊急召回A320系列客機！超過6000架航機受影響
捷藍航空一架A320上月自墨西哥坎昆飛往紐澤西紐華克途中，因高度驟降造成多名旅客受傷。後續調查顯示，事件可能與太陽閃焰（Solar flare、太陽耀斑）干擾機上系統有關，空中巴士因此要求全面召回該型客機，將軟體回復至較早版本。
空巴說明，太陽閃焰可能使飛控系統必要的關鍵資料受損。根據技術通報內容，此次處理主要是把飛控軟體降回前一版，程序本身不算繁複，約一小時即可完成，但所有客機都需先完成修復才能重新執飛，僅允許為前往維修中心所需的技術性航班。
全日空95航班停飛！萬名旅客遭波及、羽田機場擠爆
全日空（ANA）今日宣布旗下34架A320、A321必須緊急更新軟體，每架需約4小時，因而一次取消大量國內線航班。自清晨起，羽田往返稚內、能登、米子、德島、高知等航線全面受影響，單日取消高達95班，約1萬3200名旅客受到波及。
羽田第二航廈29日上午湧入大量受影響旅客，機場特別增設「取消專用櫃檯」，現場人龍延伸不斷。原本要去熊本看演唱會的兩名女性提到，在線上報到時看到班機被取消，當下完全不知道如何是好；另一名打算返家至高知的旅客無奈表示：「可能得坐新幹線到岡山再轉火車，整趟至少七個小時。」
全日空強調，目前仍沒有恢復飛行的時程表，並為造成的不便致歉。日本航空則回應，其A320機隊未受此次召回波及，航班維持正常。
