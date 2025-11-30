我是廣告 請繼續往下閱讀

多倫多藍鳥以2.1億美元高額合約搶下先發右投席斯（Dylan Cease），對於這支打進世界大賽的球隊來說，是振奮的補強，但對於同屬美聯的紐約洋基來說，不僅主要對手實力增強，對於他們在自由市場上的補強也有負面效果。根據紐約媒體《Yanks Go Yard》藍鳥這次的超額報，可能讓洋基在今年冬天的先發投手市場陷入更不利的局面。席斯一直以來被視為潛力與不穩定並存的投手代表，他在2022與2024年兩度擠入賽揚獎前五，但其餘年度卻投出4.50以上防禦率的平庸表現。此外，他偏高的保送、偏多的飛球與較少的局數負擔，也讓他被普遍認為不適合洋基球場環境。然而，即便席斯與洋基並不契合，藍鳥此番開出比市場預估高出3000萬至4000萬美元的天價，卻讓其他頂級投手的行情勢必全面推升，形成對洋基更大的壓力。隨著席斯成為冬天第一位簽下大約的先發王牌，美媒指出，市場將以他的合約作為「基準」，使其他自由球員的價碼跟著上漲。包括洋基鎖定的日籍強投今井達也（Tatsuya Imai），原本預計落在1億5千萬美元區間，如今恐怕會被推升至接近1億8千萬甚至2億美元。同樣地，洋基持續關注的金恩（Michael King），原以耐久性疑慮被認為是較平價選項，但新的市場行情可能使他的價格不再如預期。洋基目前在投手輪值上已有龐大支出，包括柯爾（Gerrit Cole，3.24億）、弗里德（Max Fried，2.18億）以及倫登（Carlos Rodón，1.62億），若市場全面上漲，洋基是否仍願意追加「另一筆兩億級投資」成為巨大問號。藍鳥此番高價簽下席斯，看似豪氣，但球團透過大量遞延金額，使合約真實價值僅約1.82億美元。報導指出，藍鳥此舉留下了進一步補強的空間，預料將持續在市場上出手。藍鳥下一步可能包括，嘗試與波薛特（Bo Bichette）重啟續約談判，向響尾蛇交易並接手馬提（Ketel Marte）的合約，追逐塔克（Kyle Tucker）或貝林傑（Cody Bellinger）——兩人皆為洋基的重要補強目標外界分析，藍鳥近期在自由球員市場屢屢展現企圖心，曾參與索托（Juan Soto）爭奪戰、追求過大谷翔平，並以5億美元簽下小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）。如今的席斯（Cease）合約，可能僅是藍鳥連續補強的第一步。