▲GD（右）從周潤發（左）手中拿下MAMA年度藝人大獎，看起來高興極了。（圖／Mnet Plus）

▲GD（右）跟周潤發（左）在舞台上牽手，笑得超嬌羞。（圖／Mnet Plus）

韓國娛樂圈盛事「2025年MAMA頒獎典禮」睽違七年在香港舉辦，今（29）日迎來了活動第二天，韓流帝王GD（G-DRAGON，權志龍）成為今日最大贏家，不僅拿走「最佳男SOLO歌手」、「最佳男SOLO舞蹈表演獎」，最後還從頒獎人周潤發手中拿走最大獎「年度藝人獎」，這是他睽違10年合體周潤發，兩人還在台上手牽手蹦蹦跳跳，讓GD露出了非常害羞的表情。GD聽到自己得獎後，興奮又害羞的走上台合體周潤發，睽違10年再次公開合體的兩人直接在台上手牽手、扭來扭去跳舞，韓、港兩大男神同框讓現場尖叫聲瞬間衝破屋頂。從周潤發手上領過獎盃後，GD發表得獎感言：「去年透過MAMA回歸，今年感覺有點不一樣，難得有開心的一天，謝謝MAMA給我這麼棒的獎，真的很榮幸，也很感謝粉絲，明年是出道20周年，會跟朋友們一起來玩。」他邊說邊扭來扭去、四周張望，可見得到大獎對GD來說真的非常開心，同時他也承諾明年不會再自己參加，會帶上朋友們一起出席，劇透2026年BIGBANG將捲土重來。GD透過〈TOO BAD〉一曲獲得本屆MAMA「最佳男SOLO舞蹈表演獎」，他戴著一頂超大毛帽上台，先是用低沈、富有磁性的嗓音為香港火災致意，「不知道該說什麼才能安慰大家，希望大家一起加油，我作為一名帶給大家力量的藝人，準備了很好的表演，希望你們可以期待。」MAMA典禮第二天表演卡司共匯集13組大咖，TOMORROW X TOGETHER、aespa、ALLDAY PROJECT、CORTIS、G-DRAGON、IDID、izna、J01、KickFlip、KYOKA、RIIZE、Stray Kids、ZEROBASEONE。集合新生代團體以及韓流帝王，雖然組數較少，不過超強氣場完全擋不住。