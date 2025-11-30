我是廣告 請繼續往下閱讀

以當前速度推算，大谷最快在一年內便可超越「詹皇」詹姆斯（LeBron James），成為PSA歷史球星卡被收藏第三多的運動員。

PSA在報告中指出，大谷的卡片價值飆升目前「沒有任何放緩跡象」，並強調他已成MLB在2025年被鑑定球星卡數量片最多的球員，遠遠超過同時代的任何明星。

北美四大職業運動的卡片收藏文化由棒球起源，如今在 大谷翔平的帶動下再度掀起前所未有的熱潮。隨著洛杉磯道奇奪下世界大賽二連霸，以及大谷翔平完成個人第三座MVP，全球收藏市場對他的球員卡需求急速膨脹。根據專業卡片鑑定機構PSA公布的最新資料，大谷的球員卡價值在過去三個月暴漲63%，較2024年道奇與洋基的世界大賽後翻倍，更已較2023年加盟道奇時成長三倍。PSA 預估，以當前速度推算，大谷最快在一年內便可超越「詹皇」詹姆斯（LeBron James），成為PSA歷史球星卡被收藏第三多的運動員。大谷卡片的加速度增長在今年尤為明顯，一方面受到他重返投手丘的話題加持，另一方面則來自道奇的連續奪冠。PSA指出，這些因素合力推動大谷卡價一路攀升，使他在11月初正式躋身PSA全時代收藏排行榜第4位，並在短時間內逼近詹姆斯。PSA表示，大谷不僅是2025球季鑑定量最高的MLB球員，共有超過8.8萬張卡片送審，更是僅次於小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）的第二大被收藏棒球員，距離登上史上第一的差距不到10萬張，預期未來極可能於短期內改寫紀錄。雖然大谷的收藏價值尚未觸及傳奇卡片的天價紀錄，例如2022年以1260萬美元成交、由SGC評為9.5等級的1952年曼托（Mickey Mantle）卡片，但大谷的代表性卡片已正式跨入百萬美金俱樂部。其中一張1/1限量卡，包含親筆簽名與他達成本季「50轟／50盜」當晚球褲的MLB標誌剪裁，最終以107萬美元（約合新台幣3359萬元）成交，成為史上第10貴的棒球卡。而即便是非編號的2018 Topps Series 2基礎菜鳥卡，在市場上也能達到80美元的未鑑定價格；若經PSA高分評級，價值更可能呈倍數跳升。PSA在報告中指出，大谷的卡片價值飆升目前「沒有任何放緩跡象」，並強調他已成MLB在2025年被鑑定球星卡數量片最多的球員，遠遠超過同時代的任何明星。他自加入道奇後就一直是收藏市場的當紅明星，如今隨著道奇再度封王與他接連締造紀錄，卡片市場的熱度在短時間內完全失控。PSA表示：「他在過去一年內的收藏增長速度，是近代運動員中最為罕見的。」大谷如今已成為收藏界的全球焦點，市場對他的需求仍在快速擴張，PSA預期他在2026年可能打破更多紀錄。專家提醒，若家中仍留有大谷的2018菜鳥球季卡片，「現在正是最好時機把它找出來」。