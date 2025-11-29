我是廣告 請繼續往下閱讀

▲GD（右）從周潤發（左）手中拿下MAMA年度藝人大獎，看起來高興極了。（圖／Mnet Plus）

韓國娛樂圈盛事《2025年MAMA頒獎典禮》睽違7年在香港舉辦，今（29）日迎來活動第2天，據悉，周潤發原本因香港火災傳出缺席典禮，不料在開場時突然出現在名單中，讓外界都猜測他會不會出現，沒想到在頒發最後的「年度藝人獎」時，周潤發果然現身，並請全場起立哀悼香港火災，哽咽表示「讓我們默哀這一瞬間」。周潤發原本與楊紫瓊擔任頒獎人現身MAMA，但在發生香港火災後，兩人都傳出將缺席典禮。但沒想到周潤發在最後頒發「年度藝人獎」時驚喜現身，引發現場尖叫聲不斷。而由於香港火災的關係，周潤發先是表情沉痛請全場起立，「在頒獎前，我有個小小的請託，希望大家可以一起站起來，為香港民眾獻上真心的祝福」，台下燈光也全部暗掉，與周潤發一同為香港祈福。整理完心情後，周潤發不改幽默本性，用廣東話開玩笑直呼等MAMA邀請等了7年，「等到我頭髮都白了」，準備要頒獎前，他還用韓文喊：「快點快點！要沒時間了」，笑翻大家。而最終獎項頒給GD，這也是兩位大咖睽違10年再度公開合體，還直接在台上手牽手、扭來扭去跳舞，讓現場尖叫聲瞬間衝破屋頂。