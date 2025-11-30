蘋果iOS26新增的「通話篩選」功能，被不少「I人」狂讚是史上最佳更新，能自動擋下陌生來電、過濾推銷與疑似詐騙電話，Threads不少網友大讚，直呼「再也沒接過銀行推銷」。不過也有人反推，認為「常遺失手機」的人先別開，因為手機弄丟後用別人手機打回去，卻因開啟通話篩選，一律被攔截，怎麼打都打不進去，另有網友提醒，正在求職的人、常叫外送的人都不建議開啟，恐怕錯過面試通知與外送聯繫。
有網友在Threads大讚iOS 26「通話篩選」，認為有了該功能後，真的很方便，可以自由決定要不要接電話，讓網友大讚「我覺得這是最棒的更新，超級方便」、「更新之後我再也沒接過銀行推銷的電話了」。
網友找回手機後火速關閉「通話篩選」
但同時有網友提醒「常弄丟手機的人」絕對不要開，網友分享，更新到iOS 26之後，有開啟「通話篩選」功能，但有一次手機弄丟，好不容易跟路人借手機打電話給自己手機，結果一直進到語音模式 讓他快發瘋，因為根本打不進去。後來想起可能是電話被過濾掉，因此找了有輸入在聯絡人裡面的親友才成功讓電話響起找回手機，網友找回手機後第一件事就是馬上關掉這個功能。
求職者一開好工作面試機會恐被擋掉
「通話篩選」除了對於常丟手機的人會是一大隱憂，另有網友提到，拜託求職者不要打開該功能，因為通知面試時會被擋掉，有些人事會尷尬到想直接想掛掉電話不通知，不只如此，常叫外送也不建議使用，因為外送回報聯繫不上。
篩選通話開啟、關閉路徑
《NOWNEWS》記者在iOS 26開放後，就開啟「篩選通話」功能，當有陌生或未知號碼來電時，iPhone 會透過AI 語音助理自動接聽，詢問來電者姓名與通話目的。用戶會即時在螢幕上看到轉錄成的文字資訊，能在不接聽的情況下先判斷對方是否值得回應。該功能大幅降低垃圾電話、詐騙電話騷擾，若決定要接聽，只需按下鍵即可接通。
篩選通話更新後預設關閉，需要另外進入開啟。設定步驟：「設定」→「App」→「電話」→開啟「篩選來電」。啟用後，每當有陌生號碼來電，AI 會自動詢問並即時將對話內容轉錄中文字顯示，對於怕被打擾、厭倦接推銷與詐騙電話的用戶來說，可說是升級的最大誘因。
資料來源：蘋果、Threads
