▲甄妮在臉書留言，砲轟稱竹製鷹架導致起火的網友。（圖／甄妮 臉書）

▲黃秋生發文，稱竹製的鷹架並非起火原因。（圖／黃秋生 Anthony Perry 臉書）

▲香港宏福苑大火，不僅奪走44條人命，還狂燒16小時，不僅上百人受傷，還有無數居民生死未卜。（圖／民眾提供）

香港大埔宏福苑在26日發生五級火警，目前已經釀成至少128人死亡、79人受傷，仍有約200人失蹤。關於大火原因眾說紛紜，包圍住大樓的竹棚架一度被認為是火勢快速蔓延的主因，對此，甄妮、黃秋生等藝人都紛紛出面發聲，直指：「竹棚沒有問題。」歌后甄妮27日在臉書表示，自己反覆詳閱了悲劇發生的過程，指出菸頭是先燒到濾網、保麗龍，接著才燒到綁竹棚的繩子，竹棚是最後才燃燒，「竹子是冤枉的（三明治夾中間）。」她強調，竹子並不會自己起火，也激動喊話：「沒什麼好吵，拜託有點常識！黑白不分枉為人！可憐。」而影帝黃秋生也在同日發文，直說：「拿一根竹子來燒一下，不就知道要燒多久才燒得著了。看看是燒網子快，還是燒竹子快？什麼才叫做易燃物呢？」同樣力挺竹製鷹架並沒有問題。此前，香港保安局表示，經初步調查，起火樓的保護棚網有達到阻燃要求，但包圍樓棟窗門的發泡膠板（俗稱保麗龍）高度易燃。宏昌閣低層圍網最先起火，因發泡膠板快速蔓延，波及其他樓棟，同時令玻璃爆破、火勢快速增強並蔓延到室內，才引發大面積同時起火。這起大火讓宏福苑至少200多人流離失所，對此香港政府昨（28）日晚間發文表示，今天起全港政府設施國旗、區旗將降半旗致哀，政府主辦娛樂活動取消或延期，下週起將向受災戶提供港幣5萬元生活津貼、向火災死者家屬發放港幣20萬元慰問金。同時也從今天起至12日1日，全港所有政府建築物及設施的國旗及區旗會下半旗致哀，所有由政府舉辦及資助舉行的娛樂及慶祝活動亦會安排取消或延期。行政長官李家超明上午8點聯同主要官員、行政會議非官守議員及公務員，在添馬添美道二號政府總部東翼前地默哀，哀悼在大埔宏福苑火災不幸罹難的人士。