2025年邁入最後一個月，來杯熱咖啡衝刺打氣！7-11表示，每月一次咖啡寄杯買7送7限時登場別錯過。全家表示，門市茶飲買1送1、APP寄杯買5送5，冬天暖身必備。根據星巴克官網指出，周一持uniopen聯名卡星巴克買一送一。《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（11月30日至12月6日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜11月28日至11月30日
◾大杯燕麥拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾好時經典可可買1送1，5折（原價75元、特價38元）
◾水果冰磚美式系列第2杯10元，5.4折（原價130元、特價70元）
◾熱梔子花青茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）
📍APP｜12月1日至12月3日
◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）
◾中杯精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
🟡全家便利商店
📍門市｜11月26日至11月30日
◾中杯單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾大杯冰磚拿鐵2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾特大杯百香QQ綠第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜11月26日至12月9日
◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾鮮露紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾白烏龍醇奶茶買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾鮮露醇奶茶買1送1，5折（原價55元、特價28元）
📍APP｜11月26日至12月9日
◾膠囊茶機40元系列買5送5，5折（原價40元、特價20元）
品項：五窨茉莉茶后、金焙蕎麥茶、白烏龍茶、鮮露紅茶
◾膠囊茶機55元系列買5送5，5折（原價55元、特價28元）
品項：五窨茉莉醇奶茶、金焙蕎麥奶茶、白烏龍奶茶、鮮露醇奶茶
◾大杯拿鐵6杯199元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵5杯199元，6折（原價65元、特價40元）
◾大杯卡布奇諾6杯199元，5.5折（原價60元、特價33元）
◾大杯單品拿鐵3杯199元，6折（原價110元、特價66元）
🟡萊爾富
📍門市｜11月26日至12月23日
◾大杯恐龍巧克力歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯巧克力歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾四季春青茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾桂圓紅棗茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾黑糖薑茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯摩卡咖啡買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾醇脆黑糖拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯橙香美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯橙香拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍APP｜11月26日至12月23日
◾大杯特濃美式買20送20，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買20送18，5.3折（原價65元、特價34元）
🟡星巴克
星巴克買一送一天天喝，周一（12月1日）持uniopen聯名卡消費大杯以上買一送一。
🟡全聯福利中心
📍分批取｜9月26日至12月4日
◾精品美式15杯379元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾小農拿鐵11杯389元， 6.4折（原價55元、特價35元）
分批取點此➜pxgo.net/3SHrDP0
🟡美廉社
📍APP｜11月12日至12月9日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡85度C
周三12月3日「黑糖珍珠日」，當天黑糖珍珠系列第2杯半價；周五12月5日咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，都相當於7.5折。
🟡路易莎咖啡
11月1日至12月31日期間會員優惠，只要出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。
資料來源：7-11、全家、萊爾富、星巴克、85度C
