我是廣告 請繼續往下閱讀

▲姜秀京過去曾當過練習生，這樣的經歷造就她在舞台上獨一無二的自信。（圖／記者張一笙攝）

練習生心酸沒有白費 自信來自漫長的訓練

最終沒能成為站在舞台中央的偶像，但她反而在啦啦隊找到了更真實、更自在的舞台

▲姜秀京（右圖左）與李珠珢（右圖右）在此次韓國國家啦啦隊任務中，成為默契小夥伴。（圖／記者張一笙攝）

KBO三棲應援新星 棒球、男籃、女籃都能Hold住

這份即時的回饋，讓她比做任何事情都更加快樂、更有成就感

▲姜秀京目前效力於KBO培證英雄、WKBL龍仁三星生活 Blueminx以及KBL首爾三星雷霆啦啦隊。（圖／記者張一笙攝）

自掏腰包去應援 想讓粉絲記住她的活力

『姜秀京真的很努力、很有活力』

▲姜秀京希望自己在粉絲們心目中的印象，是一個「非常努力」的啦啦隊員。（圖／記者張一笙攝）

首次國際舞台 前進東京前一晚興奮到完全睡不著

不只緊張，更是榮耀，我希望能讓日本球迷、韓國球迷都記得我的名字

▲姜秀京（如圖）坦言在前往東京的飛機上，興奮到睡不著，所以特地拍下車榮玹、李珠珢、崔洪邏的睡姿，逗弄一下前輩。（圖／記者張一笙攝）

舞台魅力與粉絲服務 ESFP的「氣氛製造機」

我覺得粉絲來球場就是要開心

▲姜秀京坦言自己的熱情與粉絲服務，目前還沒有被黑粉、酸民攻擊過，所以感到十分感恩。（圖／記者張一笙攝）

與李珠珢、車榮玹的默契 從螢幕走到真實舞台

我希望大家記得韓國啦啦隊的團隊力量，不是只有個人，而是一整個文化、一整個能量

▲姜秀京坦言自己在團隊中就是氣氛組擔當。（圖／記者張一笙攝）

想來台灣嗎？秀京不假思索秒答

有機會我也想體驗這樣的文化，不論以什麼樣的身分

▲姜秀京（如圖）與李雅英其實也是師姐、師妹的關係。（圖／記者張一笙攝）

25歲的姜秀京（강수경）是今年韓國「國家級啦啦隊」中最受注目的新面孔之一，外表甜美、個性活力滿點的她，被粉絲稱為「氣氛製造機」，也是這次韓國隊指派前進東京巨蛋應援的啦啦隊員中，與李珠珢互動最多的默契小夥伴。許多人不知道的是，在成為啦啦隊員之前，姜秀京曾是一名舞蹈科班出身的芭蕾少女，也曾進入經紀公司成為練習生，努力朝偶像方向前進，雖然最終沒有以歌手出道，但她在接受《NOWNEWS今日新聞》記者訪問時坦言：「啦啦隊給了我第2次站上舞台的機會，是我的第2次人生。」姜秀京的舞蹈背景從芭蕾、Hip-hop，到練習生訓練都極為紮實，也成為她如今在球場上能迅速吸引眼球的基礎，受訪時姜秀京驕傲表示：「無論什麼舞蹈、什麼風格，我都能用自己的方式去詮釋。」她提到：「像李珠珢的招牌《BikkiBikki三振舞》，我也能跳出屬於自己的節奏與律動！」對姜秀京來說，她希望粉絲們在看到她的時候，會覺得「這個女孩真的很會跳」。提到過去的練習生生活，姜秀京直言那是一段「痛苦、辛苦，但非常值得的日子」，由於練習生階段最常聽的話就是「再一次」，一首歌要跳幾十遍、幾百遍，做到全身痠痛也不能停。雖然姜秀京：「我覺得那段經歷讓我變得很堅強，也讓我學會在舞台上不害怕、不怯場。」對姜秀京來說，她直言啦啦隊是一個能真正「看見觀眾」的舞台：「啦啦隊是可以跟粉絲近距離對到眼，能聽到他們的聲音、看到他們的笑容。」她說：「我很喜歡讓人開心，也喜歡把能量傳遞給大家——這就是啦啦隊對我最大的意義。」進入職業舞台後，姜秀京靠著亮眼外型與強勢舞感迅速竄紅，更成為難得的「三棲型」應援人才，她同時活躍於KBO培證英雄、男子籃球、女子籃球，不同場館、不同節奏，都能切換自如：「其實每個運動的應援方式都不一樣，像籃球節奏快、反應要快；棒球應援則需要更大的體力與舞台耐力。」姜秀京最愛的仍是棒球：「我一直想加入棒球啦啦隊，第一次站上高尺巨蛋時，我激動到快哭出來！」她笑說，高尺巨蛋讓她覺得自己真的在完成夢想：「我以前坐在觀眾席看比賽，覺得台上的小姐姐們好漂亮、好帥氣；現在，我也能成為讓人期待的那個人。」姜秀京也表示，棒球應援的魅力在於「觀眾跟啦啦隊的距離很近，能量會瞬間被放大」，她希望自己能成為球迷心中的「活力來源」，而不是只以外型被記住：「我希望大家記得的是：。」值得一提的是，姜秀京為了這樣的目標，曾在2025年9月時自主與應援團長及另外幾位啦啦隊女孩自掏腰包前往客場為球隊應援，即便因為培證英雄母球團因為營運方針及考量，平日連高尺巨蛋附近的仁川、水原都不願派應援團引發球迷強烈反彈時，這支自行前往的應援團仍獲得球迷高度好評。這次受邀成為「韓國國家級啦啦隊」代表，跟李珠珢、車榮玹、崔洪邏3人一同前進東京巨蛋，姜秀京坦言：「我前一天根本睡不著！太興奮了！」她甚至在飛機上拍下三位夥伴睡覺的照片，把影片PO上限動引發粉絲暴動，對此她笑說：「我有問她們喔！得到同意才發的！」當天她在飛機上完全沒睡，也不覺得累：「因為你會一直想著：『哇，明天我要在東京巨蛋跳舞了欸！』」登上東京巨蛋是姜秀京第一次「真正的」海外大型舞台，她說：「。」被問到明年韓國隊對上有大谷翔平的日本隊，以及剛拿下12強冠軍的台灣隊是否會感到壓力時，她則展現國家代表的霸氣：「我們相信我們的選手們都正在準備，我相信韓國會打出我們最好的表現。」作為MBTI「ESFP」，姜秀京的活力不只來自舞蹈，也來自她無可救藥的外向性格：「我私底下也是這麼吵、這麼愛笑、這麼有活力的人！」她的粉絲服務在韓國被形容為「貼心又自然」，從不退縮、不假裝：「我喜歡靠近粉絲，跟他們聊天、做反應、一起玩，。」被問到是否曾因太熱情被攻擊，姜秀京搖搖頭：「從來沒有，粉絲都對我超好。」她說自己最希望被記住的形象，其實不是可愛或性感，而是「努力的樣子」：「我想讓大家看到的是我真的很用力地在跳，我真的很想把最好的應援帶給你們。」這次韓國國家啦啦隊4人小組中，與姜秀京互動最多的是在台灣擁有超高知名度的李珠珢，2人先前在高尺巨蛋的「舞台互動影片」在台灣爆紅，粉絲紛紛表示：「她們倆超像姊妹！」姜秀京笑說：「我們真的很合！」她也提到，四人雖然第一次合作，但氣氛出奇融洽，每個人都有自己的位置，而她的角色就是：「讓大家變得更開心的人。」提到在團隊中的定位，姜秀京自豪地表示：「我是氣氛組的！」也難怪整趟飛行、整場舞台，即使夥伴們在睡覺，她依然全程維持100%的活力，她說：「。」談到未來夢想，姜秀京毫不猶豫地說出第一句話：「我想去台灣！」她表示自己從李珠珢、師姐李雅英、還有許多韓國啦啦隊夥伴那裡，聽過太多關於台灣應援文化的故事，也看過粉絲在她生日時的公車應援，美好到她難以忘記：「。」此外，姜秀京也說：「我一定要來台灣逛夜市、吃美食，我聽姐姐們講了很多，我也想要親自體驗！」當得知她因為在高尺巨蛋應援的影片，因而在台灣社群開始有不少粉絲討論時，姜秀京驚訝表示：「很開心在台灣有這麽多人可以藉由這次機會認識我，然後也覺得非常興奮！」