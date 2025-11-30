好天氣沒了！中央氣象署表示，今（30）日水氣稍增，基隆北海岸、東半部地區將出現短暫雨，建議出門攜帶雨具備用；氣象專家林得恩在「林老師氣象站」表示，下周二（12月3日）將有新一波東北季風報到，影響時間較長一直到12月6日，這段期間將從濕冷轉為乾冷，而台灣中部以北及宜蘭空曠地區低溫下探14度至17度。
今北部、東部有雨！10縣市吹8級強陣風
中央氣象署表示，今日環境水氣稍增，雲量增加，其中在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨，外出建議攜帶雨具備用。針對今日溫度方面，白天高溫約24至28度，不過清晨仍有輻射冷卻，新竹至嘉義低溫約13至16度，局部內陸地區及近山區平地溫度會稍微再低一些，其他地區約16至20度，日夜溫差大，早出晚歸請適時調整衣物。
中央氣象署今發布陸上強風特報，表示風力偏強，今日屏東縣、蘭嶼局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；明（1）日蘭嶼、綠島、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。
新一波東北季風下周二報到！中部以北冷到剩14度
氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，下波冷空氣即將於下周二（12月3日）報到，根據中央氣象署最新月長期天氣展望資料，由模式預測臺灣附近區域平均850百帕大氣溫度逐日距平曲線圖顯示，將於12月3日至12月6日間，會有較為顯著的降溫現象。
林得恩說明，預估台灣中部以北及宜蘭空曠地區低溫下探攝氏14至17度，南部、花東及澎湖沿海空曠地區低溫也只有攝氏16至19度，金門地區低溫在攝氏13至14度，馬祖地區低溫只剩攝氏11至13度；此波冷空氣影響時間較長，先濕冷、後轉乾冷，請多留意天氣變化訊息，適時增添衣物保暖防寒。
資料來源：中央氣象署、林老師氣象站
