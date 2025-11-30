本周咖啡優惠一次看！根據星巴克官網，全台門市「星巴克買一送一」uniopen聯名卡週一好友分享日；將舉辦歡樂耶誕購物派對，全品項享85折優惠；根據路易莎咖啡官網，早餐咖啡「現折10元」優惠券周周領，打開「LINE Pay好康地圖」就能划算喝好康。《NOWNEWS今日新聞》記者整理12月最新咖啡優惠，本文提供給讀者一次掌握。
星巴克：「買一送一、第二杯半價」12月咖啡優惠！
根據星巴克官網，全台門市uniopen聯名卡｜週一分享日 好星情由我OPEN，持uniopen聯名卡消費享飲料好友分享優惠，即日起至2025年12月31日（三）前每週一營業時間內，使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市，營業期間購買兩杯大杯（含）以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。限使用uniopen聯名卡刷卡（含感應支付）或使用uniopen聯名卡（實體卡）之icash2.0（愛金卡）感應支付；不適用部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。
外送平台foodpanda「星巴克第二杯半價」咖啡優惠！即日起至12月1日（一），活動期間點購大杯(含)以上馥列白、經典紅茶那堤，享第二杯半價。
提醒大家，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目不適用任何優惠；本活動依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止；優惠碼每日數量有限兌完為止。
星巴克：歡樂耶誕購物派對「全品項85折」優惠！
根據星巴克官網，2025年12月5日（五）歡樂耶誕購物派對「全品項享85折」優惠（不包含飲料、服務性商品、星巴克飲料券、隨行卡及其儲值）；包括咖啡豆、糕點、包裝食品、咖啡／生活用品都有折扣。
星巴克還加碼滿額贈優惠，活動當天單筆折扣後消費滿500元，即可獲得大杯(含)以上好友分享優惠券一張！
提醒大家，折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用；優惠品項依各門市現貨為準；本活動不適用於外送平台、行動預點服務與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。
路易莎咖啡：早餐咖啡「折抵10元」！LINE Pay優惠券周周領
根據路易莎官網，12月早餐咖啡「現折10元」優惠活動！即日起至12月31日，打開「LINE Pay好康地圖」周周領取「10元優惠券」，結帳時使用LINE Pay付款單筆消費滿120元，即可「折抵10元」。
提醒大家，每週一開放領取；部分門市依百貨商場營業需求做適度調整,不適用外送訂餐服務；以門市實際販售之商品庫存為準；回饋設有條件及上限，活動辦法以 LINE Pay活動頁為準。
資料來源：星巴克官網、路易莎咖啡官網、LINE Pay
