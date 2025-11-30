我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《NOWNEWS今日新聞》製作「長照『藥』你照」專題，獲得114年藥事報導獎影音組優等。（圖／記者林家伃攝）

▲《NOWNEWS今日新聞》製作「長照『藥』你照」專題，獲得114年藥事報導獎影音組優等。（圖／記者林家伃攝）

中華民國藥師公會全國聯合會，今（30）晚舉行第15、16屆交接典禮，暨114年藥事報導獎頒獎。《NOWNEWS今日新聞》製作社區藥師在長照領域的角色「長照『藥』你照」專題，獲得影音組優等，由專題專案中心副主任張鴻儀代表受獎。根據衛福部統計，2024年長照推估需求人數達94萬，長照服務人數也從2021年38.8萬，攀升到2023年50.5萬。而長照服務中，透過專業人員短時間且密集性介入，指導個案與主要照顧者達到訓練目標，這樣的「專業服務」近年來需求也日益增加。衛福部統計，2021年有5.7萬人申請專業服務，到了2023年上升到9.1萬人。在具有執行資格的醫事人員中，社區藥局藥師紛紛投入長照領域，為案家與病患提供多元協助。報導介紹新北市開業藥師張倪芳擔任長照個管師，走訪長照個案耐心聆聽他們的需求。張倪芳說，社區藥局藥師熟悉長照個案的生活作息，對於藥物是否發揮作用、或者影響復健功效更能掌握。而長照2.0中，最接近民眾的巷弄長照站，近年來也吸引醫事類的社區藥局投入營運。報導介紹開業藥師羅雅貞的巷弄長照站，以照顧健康與亞健康（檢查正常但日常生活仍有不適）的長者，與其他失智和失能前期病人的健康促進、社會參與和延緩失能為宗旨，即使每年必須貼錢營運，羅雅貞也甘之如飴。而台灣醫療「不患寡，患不均」的情況，在偏鄉尤其明顯。報導也介紹藥師李世揚，疫情期間每週跑新北市坪林烏來山區，為當地民眾提供送藥服務。李世揚說，藥品只是媒介，重要的還是關心長者用藥狀況，第一時間可以追蹤身體的變化，這才是送藥服務的核心價值。114年藥事報導獎影音組中，NOWNEWS是唯一一家獲選的網路媒體。專題專案中心副主任張鴻儀表示，感謝評審肯定，長照議題不光是長輩的事，NOWNEWS也希望藉由報導，讓更多青壯年朋友認識生活周遭長照的工具，面對家人突如其來的身體變化，才能最有效運用社區資源協助照護。NOWNEWS也會繼續製作更多關懷社會的專題報導，為台灣注入正能量。