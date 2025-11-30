我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇在追求強化牛棚的道路上，又失去一名可能的補強對象。據《ESPN》名記者Jeff Passan報導，巴爾的摩金鶯已與前紅雀、現年31歲的終結者海爾斯利（Ryan Helsley） 達成合約協議，預計是2年總額2800萬美元（約合新台幣8.7億元），並包含2025年球季後的球員選擇權。海爾斯利在2024年球季豪取49次救援成功、防禦率2.04的亮眼成績，是全聯盟最具壓制力的後援投手之一。雖然2025年他在紅雀、麥茲兩隊的表現下滑，僅繳出3勝4敗、防禦率4.50，但金鶯仍看好他作為終結者的能力，果斷出手簽下。金鶯今冬補強動作頻頻。18日他們與天使達成一換一交易，換來右打長砲外野手Taylor Ward，如今再補上牛棚最欠缺的守護神位置，補強速度令美聯東區更加競爭白熱化。美聯東區球隊今年冬天動作不小，紅襪透過交易迎回3屆全明星、125勝先發投手葛雷（Sonny Gray）。藍鳥則以7年2.1億美元重金網羅連5季至少30場先發的強投席斯（Dylan Cease）。在對手紛紛補強下，道奇本已鎖定多名後援投手作為補強選項，如今海爾斯利的加盟讓市場上可供道奇選擇的一線終結者又少了一名。報導指出，金鶯積極補強的趨勢將迫使同區的紐約洋基不能再袖手旁觀，否則恐在激烈的美聯東競爭中落居下風。對道奇而言，牛棚仍是他們在連續兩年打入世界大賽後，最需要補強的部位之一。隨著海爾斯利被金鶯搶先簽下，他們必須更迅速行動，避免市場上優質後援逐一被對手補走。