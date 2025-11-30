我是廣告 請繼續往下閱讀

♈牡羊座本周運勢重點：工作

♉金牛座本周運勢重點：工作

♊雙子座本周運勢重點：愛情

♋巨蟹座本周運勢重點：工作、愛情

♌獅子座本周運勢重點：工作、愛情

♍處女座本周運勢重點：愛情

♎天秤座本周運勢重點：愛情

♏天蠍座本周運勢重點：愛情

♐射手座本周運勢重點：愛情

♑摩羯座本周運勢重點：愛情

♒水瓶座本周運勢重點：工作、愛情

♓雙魚座本周運勢重點：工作、愛情

表示，本周12星座在工作與愛情上兩極發展明顯。牡羊、金牛到巨蟹多遇業績不佳、案子取消等阻礙，感情也有突然分手或緣分不穩的情況；獅子、天秤、天蠍與射手同樣面臨客源流失、感情降溫或被提分手的危機。相較之下，摩羯、水瓶運勢亮眼，愛情、事業雙豐收；處女則因細節影響成敗，雙魚須面對「有等於沒有」的落空局面。這周工作方面你會覺得業績不佳沒生意，對方可能還有其他的雜事要處理。有機會、有邀約但對方可能還在等其他的廠商客戶導致你這邊會卡卡的，你會覺得不順利。無心的桃花很多，就是一下就沒下文了。這周工作方面狀況不好還有很多被取消的事情／案子／生意。業績不理想，感覺被困在泥沼裏。該是尋找新對象的時候了，舊的對象不夠好不夠穩定。這周愛情方面如果剛交往、進一步之後，可能會出現不穩定的情況，差一點分手。工作不順，很難順利，有一種喬不定擺不平談不攏的感覺。彼此糾纏中，緣分不穩定。這周愛情工作方面都有可能臨時突然的被反悔、被分手，要多擔待點。極度不順，很心灰意冷，尤其是臨時被取消。有對象的話可能會突然被分手。這周工作方面會突然沒客源，沒有生意上門，老客戶也不再上門，也會有臨時被取消反悔的情況發生。狀況不錯，但是業績掛零。有對象的話，對方會突然慢了下來、冷淡，完全不理你。這周愛情工作方面都要注意自己的問題小細節，才能事事順利。小有收穫，但是注意火氣太大，避免跟客戶起衝突。有桃花出現也有交往的機會，對方條件很優秀也喜歡你但是某些地方不是很喜歡就是了。這周愛情方面有追求者，但是對方還有其他更喜歡的人，小心跑掉。小心被競爭對手打敗，客戶廠商會覺得你不夠好。有桃花出現，但是對方還有其他在考慮的人選，你已經出局了。這周愛情方面可能會被提分手，毫無預警，要做好心理準備。業績不佳，工作不順，身邊多金的客戶老闆很多但是不會買單。有桃花出現，對方很喜歡你但是不會給你什麼承諾。這周愛情方面小心另一半已經在考慮婚姻存在的必要性，要趕緊修正一下自己。工作不順，客戶對你不滿，對方的來頭不小，可能是老闆等級的。已婚的話要注意另一半不滿發飆，可能會提分開。這周愛情工作方面都有好事發生，比如被追求、大錢進帳。業績極好，跟大錢也有點關係。桃花運旺，有追求者，或對方會追你。這周愛情工作方面兩得意，收穫一段良緣，以及業績極佳。很順利會成交，還有另一種水瓶是輕鬆賺大錢。有對象的話有戀愛的機會，跟對方會交往。這周愛情工作方面有等於沒有因為結果不好，還是換個對象吧。如果是有案子成交有可能被反悔，有等於沒有。有約會被取消的情況，或你告白成功之後被冷淡冷處理。