迴轉壽司芥末包別直接擠！「隱藏用法」公開：不沾手

他先是拿了兩個醬油碟子，接著把兩個碟子合併起來，將已拆封過的芥末包夾在兩者間，最後一手壓緊碟子，一手將芥末包往外一拉，毫不費力又不沾手，將能將芥末完整擠進碟子中

芥末包「隱藏擠法」爆紅！實測結果驚人：真的有效

但這邊要注意的是，建議要先把最底部的芥末往上推一點，才不會殘留在包裝內。接著將兩個碟子面對面疊好，將芥末包夾在兩個碟子間，此處建議讓芥末包四分之三都進入碟子內。

▲將兩個碟子面對面疊好，再把芥末包夾在兩個碟子間，最後一手將碟子壓緊，一手將芥末包快速往外移動即可。（圖／記者陳雅雲攝）

▲根據記者實測結果，該方式確實能完整又不沾手地將芥末包完整擠出。（圖／記者陳雅雲攝）

記者也實測若不用該方式，直接用手將芥末包擠出，比較容易出現擠不乾淨的狀況。

▲左邊為使用碟子擠法，右為直接使用手擠，確實使用碟子比較容易擠乾淨。（圖／記者陳雅雲攝）

台灣人愛吃迴轉壽司，而在品嘗壽司、生魚片時一定不可缺少醬油與芥末等沾醬，近年來多數迴轉壽司都改提供小包裝模式的醬料包供顧客自行取用。，讓一票網友驚呼「相見恨晚啊！」有網友近日在Threads發文分享，拍攝影片分享迴轉壽司芥末「正確擠法」，從畫面中可見，畫面曝光後，隨即引發眾人驚訝留言，「每次擠弄得手都是⋯這篇長知識了」、「下次來試試，不然每次都要先6包起跳擠完手都是」、「長知識，每次都擠得亂七八糟」、「相見恨晚」、「下次試試，應該可以擠得很乾淨」。據了解，近年多數迴轉壽司都會提供小包裝的醬料包，在迴轉檯面上供顧客自行取用，但在使用上有時一不注意就會讓沾得滿手都是，而網友推行該方法，主打不會沾手，又能讓醬料包擠得乾淨不浪費。對此，《NOWNEWS今日新聞》記者實際到迴轉壽司門市，親自實測是不是真的實用。記者依照影片手法，同樣拿了兩個碟子加上芥末包，首先將芥末包拆開，最後一步只要一手將碟子壓緊，一手將芥末包快速往外移動，結果確實能完整又不沾手地將芥末包完整擠出。但該方法記者認為並不是非常省時，儘管比較容易擠乾淨，但還是直接以手擠最快。此外，也有人提到可以改使用筷子夾著往後拉，有同樣的效果，但部分人可能會介意衛生與否。只能說醬料包如何擠最好，還是見仁見智，但無疑是多了一個小撇步讓民眾嘗試看看。