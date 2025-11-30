我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林曜晟（右）在IG分享出席許瑋甯婚禮的花絮。（圖／翻攝自IG@swagbb_david23）

許瑋甯和邱澤28日補辦婚宴，現場星光熠熠，也可看出他們在圈子的好人緣，其中38歲男星林曜晟（舊名博焱）也現身，只見他穿著白色T-shirt和黑色西裝外套，胸口還戴的類似珍珠的項鍊，一路緊跟在Albee身後，看起來圓潤不少，而Albee也是在掰了賀瓏之後首度現身，狀態看起來還不錯。林曜晟28日參與許瑋甯婚宴，在背板區拍照後，緊跟著Albee進入會場，他也在IG分享許多婚禮現場的花絮，整個人圓潤不少，他上一次有戲劇作品是2023年的《開創者》，現為TPBL新北國王主場主持人。林曜晟2022年爆出和女友互毆，鬧上新聞版面，他反擊稱自己才是被打的那個，澄清自己「一拳一掌」都沒有揮向女方，即便如此，他的形象也跌落谷底，逐漸淡出演藝圈，甚至轉行當起房仲。今年5月林曜晟被《CTWANT》拍到和經營韓貨女裝的Tiva交往，他的發文中也不吝嗇替女方宣傳，會標記對方的社群帳號，愛得相當大方。