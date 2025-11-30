選擇不允許佐佐木朗希披上日本隊戰袍

▲佐佐木朗希下一季預計將重新回到先發輪值，調整節奏與負荷大不相同，令道奇憂心他若在春季參與高強度國際賽，可能影響2026球季狀態。（圖／美聯社／達志影像）

▲道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在11月訪日時也曾暗示球團的擔憂，強調「WBC可能讓（球隊的）投手安排變得複雜」。（圖／美聯社／達志影像）

第6屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic）因大谷翔平宣布參戰而備受關注，同為洛杉磯道奇陣中戰力的山本由伸、佐佐木朗希是否參賽也成為焦點。然而，根據美媒報導，道奇可能基於投手保護與球季規劃，《洛杉磯時報》道奇隨隊記者Jack Harris在11月25日（台灣時間26日）撰文指出，佐佐木朗希本季因右肩撞擊症候群（impingement）長期缺陣，從5月起被放入60日傷兵名單，直到季末復出。因此Harris在報導中提到，佐佐木朗希雖於9月重返戰線，並在季後賽被定位為終結者，9場後援投出防禦率0.84、3次救援，助道奇完成世界大賽二連霸，但，令道奇憂心他若在春季參與高強度國際賽，可能影響2026球季狀態。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在11月訪日時也曾暗示球團的擔憂，強調「」。他並指出，，「投球對肩膀與身體都是巨大負擔，從球隊球季角度來看，讓他們在休季好好休息、準備下一年是合理的」。Harris也指出，雖然美國球團的考量以例行賽優先，但他理解WBC對日本棒球文化的重要性，甚至認為其地位在日本球迷心中「高於世界大賽」。然而站在道奇立場，佐佐木朗希2025年球季因傷僅出賽少量場次，但季後賽展現壓制力，是道奇二連霸的重要關鍵。如今他是否能代表日本出征 WBC，不僅影響侍日本隊戰力，也是道奇與日本隊雙方都需慎重面對的重大決策。