香港大埔宏福苑7棟大樓26日遭烈焰吞噬，造成至少128人死亡，社會要求徹查聲浪不斷。在香港政府因宏福苑大火挨轟之際，北京駐港國安公署29日發表聲明指出，危難時刻，反中亂港分子和別有用心者仍蠢蠢欲動，散播虛假信息，惡意攻擊特區政府救援工作，並揚言將嚴懲「以災亂港」行徑。北京駐港國安公署29日下午發布題為「堅定支持香港特區依法嚴懲『以災亂港』行徑」的聲明。發言人稱，面對香港大埔宏福苑突如其來的火災，從中央到特區、從政府到民間、從香港到大陸，眾志成城，全力抗災救災。但就在這危難時刻，反中亂港分子和別有用心者仍蠢蠢欲動、伺機作亂。發言人表示，反中亂港分子散播虛假信息，惡意攻擊特區政府救援工作，妄圖利用災民的悲痛遂其政治野心，令香港重回「修例風波」亂局，讓香港再現「黑暴」至暗時刻。其險惡用心和卑劣行徑，為人神所共憤，必受道德嚴譴和法律嚴懲。發言人又稱，特區政府有關部門及時澄清事實真相，揭露批駁亂港分子妖言惑眾、混淆視聽的邪惡圖謀，調查制止別有用心者藉災生事、「以災亂港」的不軌言行。發言人指出，相信廣大市民定會擦亮眼睛、識別禍心，警惕一些人故伎重施，打著「為民請願」的旗號挑動對抗撕裂社會，不受蠱惑、排除干擾，始終以團結大愛同舟共濟，與特區政府一道，齊心協力做好善後工作，幫助受災市民重回安全穩定的生活軌道。發言人強調，堅定支持香港特區毫不手軟依法打擊「以災亂港」行徑，堅決懲治危害國家安全的行為和活動，堅決反制任何外部勢力的插手干預。