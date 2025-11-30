台灣未來一周天氣主要還是受東北季風影響，天氣風險公司分析師歐宗學表示，周二（12月2日）開始桃園以北、東半部有降雨，周三（12月3日）降溫明顯，北部高溫僅18至20度，低溫12至13度，東北季風影響至周五（12月5日）；且菲律賓東方將發展新的熱帶系統或颱風，預估路徑不會影響台灣。
今明兩天日夜溫差大 各地降雨偏少
今天西半部水氣稍增、雲層變厚，局部有短暫小雨，清晨新竹關西出現全台最低11度，白天則明顯回暖。他指出，明（1）日風向轉為偏東到東北風，迎風面的基隆北海岸、大台北山區及東半部仍有短暫雨；周二起恢復典型東北季風型態，
歐宗學指出，今天水氣稍微增多，西半部雲層變厚，從晴天漸轉多雲到陰天，部分地區會有短暫雨，但範圍不大、雨勢偏弱，昨天晚上到今天清晨，各縣市低溫13至15度，全台平地最低溫出現在新竹關西的11度，白天會明顯回暖，要注意日夜氣溫變化的影響。
東北季風周二報到 桃園以北迎雨彈
歐宗學提到，明天上班日，大氣環境開始有些變化，風向會轉為偏東至東北風，水氣偏多的情況會持續到清晨，上午逐漸減少，西半部恢復多雲到晴，但在迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部還是會有偏多的雲量及短暫雨。
歐宗學說，周二回到典型的東北季風天氣型態，下半天隨著東北季風抵達並逐漸增強，桃園以北、東半部有局部短暫雨，中南部晴到多雲，這波東北季風預估影響到周五，周末兩天逐漸減弱，但下周日（12月7日）可能就會再有新一波東北季風南下。
周三起恐跌破12度 颱風也將生成
歐宗學說明，近期的冷空氣都不算太強，預估周三才會有較明顯的降溫出現，中北部市區低溫15至16度、空曠地區12至13度，南部、花東17至18度；白天高溫會有明顯的南北差異，北部在周三、周四只有18至20度，中南部則是23至25度，花東20至22度。
歐宗學補充，天琴颱風持續在南海滯留，由於移動速度緩慢、還未登陸越南，對台灣沒有影響。未來這幾天在菲律賓東方海面可能會有新的熱帶擾動、颱風發展，路徑預估與天琴颱風相似，接近並通過菲律賓中南部後進入南海，距離台灣仍相當遙遠，預估也不會帶來影響。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書
