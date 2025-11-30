即將進入2025年最後一個月，根據「搜狐網」每日運勢風水表示，12月將成為「龍、猴、豬、馬」4大生肖的幸運月份。屬龍者有望升職加薪；屬猴者在貴人助力下事業突破；屬豬者工作順遂、財源持續湧入；屬馬者有貴人引路，整體運勢大幅走旺。
生肖龍：職場眼光遠、能力強、財路大開
屬龍的人天生自帶王者氣勢，在職場上通常眼光遠、能力強，是備受期待的佼佼者。進入12月，好運更是一路旺上去。職場上貴人接連出現，可能是業界的前輩，也可能是志同道合的合作夥伴。
這些貴人不只提供重要建議，還會替屬龍的人帶來新機會，解決難題、拿下亮眼成績。屬龍的人表現出色，有望升職加薪，正財收入穩定成長。生活方面同樣順心如意，家庭和樂、心情愉快，幾乎沒有煩人小事拖累。12月偏財運也很強，可能因為投資或意外之財入袋，日子越過越富足。
生肖猴：聰明、反應快，財星高照
屬猴的人聰明伶俐、反應快，在職場上總能靠自己的靈活度脫穎而出。12月貴人運大爆發，可能是同事，也可能是新認識的朋友。靠著貴人指點，屬猴者能抓住工作機會，把自身優勢發揮到極致，迎來事業新突破。
人際互動更融洽，團隊合作順利，讓工作效率明顯提升。生活中他們的樂觀開朗也吸引更多好運到來，家庭氛圍更和諧，和親友的關係也變得更緊密。財運部分，12月正財、偏財都有亮眼表現，不但收入增加，還可能靠兼差或副業進帳，存款累積速度加快，生活自在無憂。
生肖豬：溫和善良，12月福氣滿滿、財源滾滾
屬豬的人個性溫和、善良又踏實，工作態度認真負責，長期下來深受大家信任。進入12月，貴人運旺到不行，讓屬豬者在工作上少走不少冤枉路，更能順利完成任務，進而被主管看見並重用。
隨著事業穩定上升，正財收入也跟著增加。生活方面，他們福氣滿滿，家庭幸福、身體健康，幾乎沒有什麼困擾。12月財運更是夯到不行，彷彿被財神眷顧，無論投資或買彩券，都有機會拿到意外之財，財富持續流入口袋，生活富足又愜意。
生肖馬：充滿活力、財運狂飆，12月貴人指路
屬馬的人熱情又有衝勁，在職場上總是勇於挑戰、全力以赴。12月貴人接連出現，替他們指引新的方向，協助在事業上更上一層樓。靠著努力加上貴人推一把，屬馬者能在工作中脫穎而出、收穫亮眼成果。
生活方面，他們的正能量也感染周遭的人，讓家庭氣氛輕鬆愉快。財運部分，12月正財穩定往上衝，偏財也相當不錯，可能因合作機會而獲得豐厚收益，讓年底財富快速累積，生活無憂又富裕。
資料來源：「搜狐網」每日運勢風水
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
