聖誕節準備來了！2025年進入尾聲，12月將迎來最後一個國定假日，不免會有民眾好奇「聖誕節有沒有連假？12月26日會不會放假」，以及「2026年有什麼連假」？根據行政院人事行政總處表示，行憲紀念日位於12月25日（週四），不過因「只補假、不補班」政策，12月26日並未彈性放假，但民眾不用太過難過，根據2026年行事曆將有9大連假可以放

📍聖誕節為何放假？

因應立法院通過《紀念日節目實施條例》，2025年新增5天假期可放，其中則包括「12月25日行憲紀念日」，為國定假日將放假一天，當天也正好是聖誕節。行憲紀念日是2025年12月唯一的國定假日，亦是2025年最後一個國定假日。

▲教師節、中秋節以及國慶日連假可以靈活運用，從9天連假到16天連假都有，就看上班族自己的規劃。（圖/NOWnews社群中心製圖）
▲因應立法院通過《紀念日節目實施條例》，2025年新增5天假期可放，其中則包括「12月25日行憲紀念日」。（圖／NOWnews社群中心製圖）
📍聖誕節有連假？12月26日會放假嗎？

根據人事行政總處《政府機關配合紀念日與節日補假及調整放假處理要點》，已刪除調整上班日為放假日並補行上班規定，正式取消「補班換假」制度，也就是說未來民眾不會再因湊連假彈性放假而在周六補班。

今年「行憲紀念日」剛好落在週四，12月26日（週五）因上班日不會彈性放假，也就是說聖誕節並未形成連假。但民眾也可自行創造連假，可於12月26日（五），也就聖誕節後一天請假一日，就能形成四天連續假期。

▲12月行事曆（圖／取自photoAC）
▲今年「行憲紀念日」剛好落在週四，12月26日（週五）因上班日不會彈性放假，也就是說聖誕節並未形成連假。（圖／取自photoAC）
📍2026年行事曆連假有哪些？

今年即將進入尾聲，明（2026）年行事曆早早就公布了，根據行政院人事行政總處行事曆資訊，明年除了元旦沒有連假之外，其餘日子通通有，共有多達9大連假可以爽放，其中農曆春節連假最長有9天。

🟡元旦沒有連假：1/1（四）

🟡農曆春節連假：2/14（六）至2/22（日）共9天

🟡228和平紀念日：2/27（五）至3/1（日）共3天

🟡兒童節及清明節：4/3（五）至4/6（一）共4天

🟡勞動節：5/1（五）至5/3（日）共3天

🟡端午節：6/19（五）至6/21（日）共3天

🟡中秋節及教師節：9/25（五）至9/28（一）共4天

🟡國慶日：10/9（五）至10/11（日）共3天

🟡光復節：10/24（六）至10/26（一）共3天

🟡行憲紀念日：12/25（五）至12/27（日）共3天

▲2026年一共有9大連假，其中春節放9天，也新增了四大連假，上班族可以休息的時間多更多。（圖/NOWnews社群中心製）
▲2026年一共有9大連假，其中春節放9天，也新增了四大連假，上班族可以休息的時間多更多。（圖/NOWnews社群中心製）
📍2026年請假攻略總整理

🟡元旦連假
請1月2日（五）1天，可休4天。
請12月29日至31日3天，可休6天。
請12月29日至31日＋1月2日共4天，可休9天。
請12月26日、12月29日至12月31日、1月2日共5天，可休11天。

🟡春節＋228連假組合
請2月23日至26日共4天，可休16天。

🟡清明節連假
請3月30日至4月2日或4月7日至4月10日，請4天可休10天。

🟡勞動節連假
請4月27日至30日4天，可休9天。

🟡端午節連假
請6月15日至18日4天，可休9天。

🟡中秋節連假：
請9月21日至24日4天，可休10天。

🟡國慶日連假
請10月5日至8日4天，可休9天。

🟡光復節連假
請10月27日至10月30日4天，可休9天。

🟡行憲紀念日連假
請12月21日至12月24日4天，可休9天。
請12月28日至12月31日4天，可休10天。

▲2026行事曆、115行事曆、請假攻略。（圖／NOWNEWS社群中心製）
▲2026行事曆一次看！9大連假請假攻略一圖看懂。（圖／NOWNEWS社群中心製）
資料來源：政院人事行政總處

