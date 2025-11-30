BLACKPINK成員Rosé和火星人布魯諾（Bruno Mars）去年10月推出的歌曲〈APT.〉獲MAMA本屆年度歌曲獎，Rosé本人因為在新加坡參加巡演而無法到場，加上她去年已經與火星人用預錄的方式在MAMA典禮表演過〈APT.〉了，因此不少韓國網友都認為〈APT.〉的熱度早就已經消退，Netflix熱門電影《Kpop獵魔女團》的主題曲〈Golden〉更值得獲獎，相關話題在網路上引發討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Rosé〈APT.〉獲獎引發質疑！歌迷為〈Golden〉抱不平

據韓媒《Xportsnews》報導，〈APT.〉獲獎後，部分粉絲對Rosé未出席典禮卻拿下大賞提出質疑，認為存在爭議。報導指出，雖然〈APT.〉掀起現象級熱潮，並在海內外頒獎典禮都接連獲獎，展現壓倒性的存在感，但去年MAMA頒獎典禮上，Rosé與火星人出現在表演名單，結果卻是以預錄的方式進行演出，當時就引起許多觀眾反彈，也讓觀眾對〈APT.〉的好感度下滑。

加上〈APT.〉今年的對手相當強勁，入圍者還包含同為BLACKPINK成員Jennie的solo曲〈like Jennie〉、aespa〈Whiplash〉、G-DRAGON＆AndersonPaak〈TOO BAD〉、HUNTRIX〈Golden〉，都是洗腦神曲。其中由動畫電影《Kpop獵魔女團》中的虛擬女團HUNTRIX演唱的〈Golden〉更是紅遍全球，被粉絲認為更有資格獲獎。

▲Netflix現象級巨作《Kpop 獵魔女團》的夯歌〈Golden〉也入圍葛萊美獎年度歌曲。。（圖／摘自IMDb）
▲〈Golden〉是Netflix動畫電影《Kpop獵魔女團》中，由虛擬女團HUNTRIX（如圖）推出的原創歌曲。（圖／摘自IMDb）
〈Golden〉紅遍全球！原唱還登《吉米A咖秀》

〈Golden〉隨著動畫的播出，在今年7月4日上線各大音源平台，在美國《告示牌》（Billboard Hot 100）更連續8週拿下冠軍，此外，這首歌還在至少17個國家的排行榜中擠進前10名，由此可見〈Golden〉的熱度其實不輸〈APT.〉。

為〈Golden〉配唱的女歌手Ejae、Audrey Nuna、Rei Ami 10月更受邀參加美國熱門脫口秀《吉米A咖秀》，帶來現場表演，獲得滿堂彩。因此不少韓國網友都為〈Golden〉輸給〈APT.〉一事感到訝異與不解，更質疑評審公正性。

▲MAMA第2天在今（29）日舉行，在表演環節時，天BABYMONSTER成員直接變身獵魔女團，雅賢高唱〈Golden〉飆高音引發全場尖叫。（圖／Mnet Plus）
▲昨日在MAMA頒獎典禮的表演環節上，女團BABYMONSTER也有化身HUNTRIX，現場演唱〈Golden〉。（圖／翻攝自Mnet Plus）
Rosé未出席典禮！〈APT.〉獲獎靠影片致詞

而Rosé因未出席頒獎典禮，只能透過影片方式發表得獎感言，「我榮幸地獲得了年度歌曲獎。首先，我要衷心感謝所有在過去一年給我無限愛意的粉絲們。我也由衷地感謝所有為這首歌的創作付出辛勤努力的工作人員和作曲家們。」Rosé也隔空喊話火星人，謝謝他的合作演出，「未來我會繼續努力，以Rosé的身份為大家帶來更酷炫、更精彩的音樂。非常感謝！謝謝！」

▲火星人布魯諾（Bruno Mars） Rosé得獎了 台上用獎座乾杯 火星人烙韓語感謝（圖／Myvideo）
▲Rosé（右）和火星人（左）去年就已拿下MAMA全球轟動獎，兩人明明同時現身頒獎典禮，卻選擇以預錄方式呈現演出，當時就讓粉絲頗為不滿。（圖／翻攝自Myvideo）
資料來源：Mnet Plus

看更多Rosé相關報導：

BLACKPINK高雄開唱！Rosé發文了　和Jennie「身體比心」畫面曝光

BLACKPINK洛杉磯開唱！火星人布魯諾真到了　助陣Rosé唱〈APT.〉

Rosé登時裝週合照竟被裁掉！韓網怒轟種族歧視：憑什麼排擠她

相關新聞

MAMA／BABYMONSTER變獵魔女團！雅賢〈Golden〉飆高音引全場尖叫

MAMA／〈APT.〉得年度歌曲！Rosé遠端致謝Bruno Mars：非常謝謝

MAMA／i-dle獲粉絲選擇獎！雨琦中文哀悼香港火災　舒華變更瘦了

MAMA／GD奪年度藝人大賞！突預告BIGBANG回歸：明年我不是一個人