BLACKPINK成員Rosé和火星人布魯諾（Bruno Mars）去年10月推出的歌曲〈APT.〉獲MAMA本屆年度歌曲獎，Rosé本人因為在新加坡參加巡演而無法到場，加上她去年已經與火星人用預錄的方式在MAMA典禮表演過〈APT.〉了，因此不少韓國網友都認為〈APT.〉的熱度早就已經消退，Netflix熱門電影《Kpop獵魔女團》的主題曲〈Golden〉更值得獲獎，相關話題在網路上引發討論。
Rosé〈APT.〉獲獎引發質疑！歌迷為〈Golden〉抱不平
據韓媒《Xportsnews》報導，〈APT.〉獲獎後，部分粉絲對Rosé未出席典禮卻拿下大賞提出質疑，認為存在爭議。報導指出，雖然〈APT.〉掀起現象級熱潮，並在海內外頒獎典禮都接連獲獎，展現壓倒性的存在感，但去年MAMA頒獎典禮上，Rosé與火星人出現在表演名單，結果卻是以預錄的方式進行演出，當時就引起許多觀眾反彈，也讓觀眾對〈APT.〉的好感度下滑。
加上〈APT.〉今年的對手相當強勁，入圍者還包含同為BLACKPINK成員Jennie的solo曲〈like Jennie〉、aespa〈Whiplash〉、G-DRAGON＆AndersonPaak〈TOO BAD〉、HUNTRIX〈Golden〉，都是洗腦神曲。其中由動畫電影《Kpop獵魔女團》中的虛擬女團HUNTRIX演唱的〈Golden〉更是紅遍全球，被粉絲認為更有資格獲獎。
〈Golden〉紅遍全球！原唱還登《吉米A咖秀》
〈Golden〉隨著動畫的播出，在今年7月4日上線各大音源平台，在美國《告示牌》（Billboard Hot 100）更連續8週拿下冠軍，此外，這首歌還在至少17個國家的排行榜中擠進前10名，由此可見〈Golden〉的熱度其實不輸〈APT.〉。
為〈Golden〉配唱的女歌手Ejae、Audrey Nuna、Rei Ami 10月更受邀參加美國熱門脫口秀《吉米A咖秀》，帶來現場表演，獲得滿堂彩。因此不少韓國網友都為〈Golden〉輸給〈APT.〉一事感到訝異與不解，更質疑評審公正性。
Rosé未出席典禮！〈APT.〉獲獎靠影片致詞
而Rosé因未出席頒獎典禮，只能透過影片方式發表得獎感言，「我榮幸地獲得了年度歌曲獎。首先，我要衷心感謝所有在過去一年給我無限愛意的粉絲們。我也由衷地感謝所有為這首歌的創作付出辛勤努力的工作人員和作曲家們。」Rosé也隔空喊話火星人，謝謝他的合作演出，「未來我會繼續努力，以Rosé的身份為大家帶來更酷炫、更精彩的音樂。非常感謝！謝謝！」
資料來源：Mnet Plus
