▲黃靖倫（右）平常有好丈夫、好爸爸形象，卻因為愛打麻將，一度氣到老婆傳簡訊威脅想離婚。（圖／摘自 IG@jisadpopppy)

▲黃靖倫承認過以後打麻將不會再讓老婆知道。（圖／摘自 IG@jisadpopppy)

近日上節目整個人身形大一號、明顯發福而引起話題的黃靖倫，觀眾眼中是形象良好的演藝圈人夫，可是他曾經透露自己非常愛打麻將，甚至因此被老婆發簡訊大罵：「怎麼不去死一死？」之後更傳了訊息威脅要離婚，他還因為手風正順在贏錢，故意假裝沒看到，後來決定打麻將不要跟老婆報備，偷偷來比較安全。黃靖倫從新加坡來台參加《超級星光大道》第3屆比賽，獲得第6名進入台灣演藝圈，他曾在沈玉琳與佩甄主持的《甄心分享小琳鐺》透露，平常跟老婆講好分工合作顧小孩，可是他很愛打麻將，牌咖又一堆圈內友人，根本不可能維持一般人的作息。他惹怒老婆的那一次，剛好正在贏錢，捨不得中斷好手氣，老婆傳簡訊要他去死一死，他根本沒空也沒辦法多想，把心一橫，繼續打下去，後來老婆的訊息口氣加重，寫道：「乾脆離婚吧！」他才趕快打完回家，還裝沒事去睡覺。隔天起床，老婆都不理他，讓他知道事情大條了，不過得到的覺悟竟是：以後打麻將不能讓老婆知道！其實他早先為了讓老婆同意他出去打牌，還開出贏了可以抽10%分紅的條件，想不到如此「利誘」，老婆還是會被他激怒。對於打麻將的熱愛，黃靖倫很難放下，身旁的朋友也都知道只要癮頭一上來，他就會覺得手很癢，一定要解決。經過了這次的經驗，他也更知道要怎麼樣保持自己享受興趣的空間，免得鬧起家庭革命。