▲楊丞琳（左1）、許瑋甯（左2）和已故藝人小鬼（下排）等好友同為「華岡五人幫」。（圖／許瑋甯IG@anno8o7）

藝人邱澤、許瑋甯於2021年登記結婚，並在28日於台北文華東方酒店補辦婚宴，席開近50桌，超過400位賓客到場同歡，多位藝人好友也都到場共襄盛舉。但不料與許瑋甯同為「華岡五人幫」的楊丞琳卻意外缺席，被捕捉陪老公李榮浩一起到澳洲巡演。不過早在之前，就有人發現兩人閨蜜情疑似生變，在許瑋甯與邱澤婚後，雙方互動明顯減少，楊丞琳還被發現取消追蹤許瑋甯的IG。許瑋甯和楊丞琳、已故藝人小鬼（黃鴻升）是華岡藝校的同班同學，3人與兩位圈外友人組成「華岡五人幫」。但不料在當天婚宴中，竟沒看到楊丞琳的身影，雖然她被捕捉現身李榮浩演唱會，認真在台下觀賞老公演出，但與許瑋甯的閨蜜情是否生變，依然引發關注。楊丞琳與許瑋甯從高中時就是好朋友，相識20多年，還曾在2017年合作拍攝台灣恐怖片《紅衣小女孩2》，但這段友情卻在2021年底悄悄出現變化。據悉，自從許瑋甯宣布跟邱澤結婚之後，楊丞琳僅透過經紀人表示恭喜，接著就有粉絲發現楊丞琳單方面取消關注許瑋甯的IG，僅追蹤華岡五人幫其他人，並且兩人再也沒有任何公開的互動。除此之外，許瑋甯曾在受訪時被問到與楊丞琳之間的友情，她直呼朋友之間私下的事情，沒必要跟外界報備，並大讚楊丞琳身為演員、歌手都非常努力，「我們做這個工作，就是希望努力可以被看見」，但未正面回應兩人的感情是否生變。事實上，楊丞琳曾於2003年與邱澤合拍偶像劇《原味的夏天》時，被爆出與邱澤在家共度一夜，但戀情隨即因為曝光而見光死。據傳當年邱澤性格火爆且孤僻，導致楊丞琳不敢主動與邱澤聯繫。楊丞琳甚至曾在採訪中透露她與某位男明星交往時，8個月以來見不到10次面，甚至提出分手後，對方也隔了半個月才回覆，而據傳楊丞琳說的交往對象就是邱澤，兩人直到2018年的台北電影節上，才成功破冰。而這也讓不少粉絲表示理解，認為不是和平分手的情況下，好朋友跟前男友結婚，多少都會有些隔閡。