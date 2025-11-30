年末迎接12月最新「買一送一」炸雞、披薩優惠！《NOWNEWS今日新聞》記者整理麥當勞、肯德基、必勝客、拿坡里、漢堡王、達美樂、摩斯漢堡、頂呱呱、三商炸雞、繼光香香雞10大速食優惠，本文提供給讀者一次掌握。
📌麥當勞：12月「買一送一」歲末雙享祭優惠券！歡樂送優惠也有得吃
◾️12月「麥當勞買一送一」歲末雙享祭優惠券！全台門市現場電子優惠券點此看，歡樂送優惠還設有「歲末雙享祭」優惠專區也能吃得到。即日起至12月9日（或售完為止），買一送一喝焦糖奶茶（冰）、金選美式（熱/冰）、可口可樂、零卡可口可樂、雪碧、檸檬風味紅茶；
早餐兩件「薯餅」59元、兩件「豬肉滿福堡」69元、兩件「現烤焙果」89元、兩件「6塊麥克雞塊」99元；主餐2件99元開吃麥脆雞腿（原味／辣味）、大薯、6塊麥克雞塊、「四盎司牛肉堡」則是2件149元；雙人餐209元享指定雙主餐搭配4塊麥克鷄塊、中薯、2杯38元飲品。
提醒大家，雙享優惠限同品項，不可混搭不同品項使用；麥脆雞腿2塊99元優惠限同口味，部位恕不指定、更換。
◾️今11月30日最後一天「麥當勞買一送一」APP全球版門市限定12大優惠券：
單點「小薯買一送一」、
單點「蛋捲冰淇淋買一送一」、
單點「勁辣香雞翅（一份兩塊）買一送一」、
單點6塊麥克雞塊「免費送小杯玉米湯」、
單點經典滿福系列「免費送薯餅」、
單點陽光蛋堡系列「免費送薯餅」、
買超值全餐「免費送中薯」、
買超值全餐「免費送蘋果派」、
單點極選系列漢堡「免費送4塊麥克雞塊」、
單點「4塊麥克雞塊現折19元」專屬優惠、
單筆消費滿100元「免費送4塊麥克雞塊」、
手機點餐限定買超值全餐「免費送麥脆雞腿（原味／辣味）1塊。
📌肯德基：12月「6炸雞＋6蛋撻」333元！聖誕巨大桶開吃
根據肯德基官網，即日起至12月1日，推出限時搶購優惠，爽嗑桶「6塊炸雞＋6顆蛋撻」特價333元，相當於47折、現省375元，平均一塊炸雞或蛋撻都只要27.75元，月底省錢必吃。
肯德基表示，即日起至12月1日，限時兩週推出「A＋B」49元起兩組超驚點優惠組合，推薦「雙色轉轉QQ球＋小可樂」49元、「炸雞＋蛋撻」69元，最低下殺47折：
◾️A區＋B區49元
A區：原味蛋撻、雙色轉轉QQ球、四塊上校雞塊
B區：百事可樂（小）、七喜（小）、檸檬紅茶（小）、無糖綠茶（小）
◾️A區＋B區69元
A區：咔啦脆雞、八塊上校雞塊、花生嫩雞蛋堡、吮指嫩雞蛋堡
B區：雞汁飯、香酥脆薯（小）、百事可樂（中）、原味蛋撻、玉米濃湯（小）
每年冬天回歸的肯德基「聖誕巨大桶」，2025年以韓國首爾為主題，開吃「雪花乳酪脆雞」，搭配聯名KITKAT「奇巧可可流心三重奏蛋撻」、「草莓奶油比司吉」，還有咔啦脆雞、原味蛋撻、黃金超蝦塊與鱈魚圈圈，12月2日起全台正式開賣；11月27日至12月1日PK雙饗卡APP搶先預購。
📌必勝客：披薩買一送一！松露火山熔岩、德國豬腳拼盤開吃
必勝客表示，即日起至12月15日（或售完為止）、全台50間門市獨家限時開賣升級版「丸勝日式章魚燒披薩」，外帶單點大披薩半價優惠420元，外帶買大送大／外送買大送小840元起、小披薩590元、個人披薩135元。限定門市點此進官網
「普發一萬」放大加碼回饋優惠，今11月30日，「個人披薩買一送一」2個89元，爽吃鐵板雙牛、明太子炙燒嫩雞、泡菜燒肉、
彩蔬鮮菇、章魚燒、夏威夷口味；外帶披薩買大送大全新升級為「買1送3」，買大比薩送大比薩，再送副食、 飲料；外送披薩買大送小也升級為「買大送大」。
歲末年終，必勝客限時回歸「嫩牛大蝦起司披薩」外帶單點半價459元，冬季限定「黑鑽松露火山熔岩餅皮」點大披薩享加購價219元升級，首度新推「德國豬腳海陸盛宴拼盤」單點599元。即日起至2026年1月5日，外帶嫩牛大蝦起司大披薩「買一送一」、外送「買大送小」優惠；聖誕跨年小套餐「嫩牛大蝦起司披薩＋副食6選1＋飲料」特價659元；聖誕黑鑽松露火山餐「嫩牛大蝦起司黑鑽松露火山大披薩＋大披薩＋副食4選1＋飲料」特價999元。
📌拿坡里：大披薩買一送一！8塊烤雞199元、3塊炸雞109元
拿坡里12月推出烤雞、炸雞、披薩最強優惠，即日起至12月18日：
◾️外帶「8塊烤雞」特價199元（原價520元），2塊雞腿＋2塊腿排＋2塊雞翅＋2塊微辣青花椒雞翅，平均一塊24.8元、下殺38折。
◾️外帶／內用「3塊炸雞」特價105元（原價195元），平均每塊35元。
◾️新品大披薩「買一送一」特價490元（原價880元起），口味包括招牌牛丼披薩／濃起司五重對披薩／金賞烏魚子披薩。
提醒大家，烤雞不可更換為炸雞；炸雞可加價升級為炸雞腿，雞肉部位恕不挑選。優惠活動限門市，外送平台及西湖店不適用。
📌漢堡王：「歲末歡慶優惠券」加1元多一件！最低48折起
根據漢堡王官網，「歲末歡慶優惠券」即日起至12月31日，爽吃4塊雞塊、薯條、薯球等「加1元多一件」，相當於最低48折起；雙堡「經典脆雞堡＋BBQ培根牛肉堡」、「華鱈魚堡＋脆雞堡」99元起；「1+1自由配」69元；「單人滿足餐」4件組最低49折、109元起，「雙人激省餐」組合189元起，整張優惠券現省2723元吃到年底。
📌達美樂：聖誕披薩半價優惠！抹茶火山399元、一擲High狂歡盒
達美樂聖誕披薩「三本柱」開吃！全新「相思抹茶火山披薩」優惠代碼「694771」外帶半價399元；「頂鮭豪牛雙饗披薩」優惠代碼「429761」外帶半價459元；「起司火山口拼盤」499元。
達美樂年末創意推出「一擲High狂歡盒」一次把「三本柱」3款新品裝入三層抽屜盒中，外盒紙板可以變骰子玩具。12
月1日起於全台門市開放訂購，外帶、外送歡聚優惠價1399元。
📌摩斯漢堡：12月開吃「
壽喜燒雙牛珍珠堡」
摩斯漢堡冬季限定12月新推主餐「壽喜燒雙牛珍珠堡」115元、期間限定早餐「櫻桃鴨福堡」75元，「月亮薯條」65元、搭配套餐可享60元加購優惠，「大麥仁紅豆湯」70元，「摩斯冰可可」55元，「熱可可拿鐵咖啡」85元，「蘋果鳳梨蒟蒻」45元；12月15日摩斯漢堡貝果系列早餐新品上市，「培根雞蛋貝果」、「蕃茄吉士蛋貝果」、「火腿歐姆蛋貝果」3款皆為65元，推薦大家嚐鮮。
MOS Order APP推出部分新品跨店取嚐鮮活動，12月1日起「壽喜燒雙牛珍珠堡＋4塊摩斯雞塊＋方塊薯餅＋大杯冰紅茶」雙套優惠價378元（原價478元）、平均一套189元；還有「摩斯冰可可」買6送4、「熱可可拿鐵咖啡」買8送2；12月15日起「早餐貝果系列蛋堡＋大杯冰紅茶」買3組送1組（數量有限，售完為止）。
📌頂呱呱：《鬼娃恰吉》磁吸燈箱盲袋、聖誕款雷射海報送貼紙
頂呱呱聯名《鬼娃恰吉CHUCKY》周邊商品熱賣，第二波再推出「鬼娃恰吉磁吸燈箱盲袋」4款直購價249元（隨機出貨，恕無法挑選）。適逢聖誕節，12月5日（五）加碼推出應景「鬼娃恰吉雷射海報」，分為A、B兩組，每組199元內含兩張；凡單筆消費滿399元，還可免費獲得「鬼娃恰吉聖誕貼紙」一組（內含5張雷射貼紙與1張螢光貼紙）。
📌三商炸雞：「買3送3」、「買6送6」加贈大可樂！
三商炸雞表示，即日起至12月3日「買3送3」！外帶3隻墨西哥醬辣雞腿，免費贈送3塊義式炸雞，優惠價225元（原價420元）；「買6送6」加贈大可樂！外帶6隻墨西哥醬辣雞腿桶，免費贈送6塊雞腿雙響桶與1瓶1.25公升可樂，優惠價439元（原價890元），現省451元；贈送的雞腿雙響桶為3塊雞腿與3塊腿排，可選義式或脆皮兩種風味、原味或辣味。
📌繼光香香雞：買一送一！「寄炸雞」跨店取優惠：免費多吃2份
繼光香香雞52週年慶三大優惠：
◾️「香香炸雞買一送一」！今11月30日、12月4日至12月7日，全台門市逾70家，凡購買「香香炸雞XL」1份、直接贈送「香香炸雞L」兌換券1張，相當於買一送一、買XL送L炸雞優惠！歡慶繼光香香雞52週年慶，上述消費加價52元再獲「（海苔）墨魚甜不辣」1份。
◾️「香香炸雞」兌換券99元升級年末雙享！繼光香香雞52週年慶兌換券，於12月8日至2026年1月4日可使用，可享「年末雙享」升級優惠，加價99元放大「經典2號餐：香香炸雞XL＋蒜脆杏鮑菇」、或加價115元放大「（原味）樂薯＋（海苔）墨魚甜不辣」，最高現省20元。
◾️買10送2「寄炸雞」跨店取新服務！繼光香香雞全新推出「寄雞炸炸」套餐可享「寄炸雞」跨店取新服務，加入會員掃描QRcode，全台門市香香炸雞L買10份「免費加送2份」電子票券。自購買日起一年內可使用，不僅可享跨店取餐還可轉贈親友，
提醒大家，優惠僅限現場門市，產品供應以門市實際狀況為主，桃園二航管制區內無法兌換；不適用外送服務或第三方平台；主商品10張電子票券全數使用完畢後（包含已轉贈），系統將主動派發贈品券2張；優惠不併用；若未使用完畢，系統將自動作廢剩餘票券，並依剩餘有價贈券張數退費，惟贈送票券不具價值不退費。
資料來源：麥當勞、肯德基、必勝客、拿坡里、漢堡王、達美樂、摩斯漢堡、頂呱呱、三商炸雞、繼光香香雞
